Toute une Criée!

Photo courtoisie

La 10e Criée de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (FCRFMV), tenue en formule virtuelle le samedi 16 octobre dernier, sous la coprésidence d’honneur de François Dion, de Levio, et Victor Pellegrino de BMO, a permis d’amasser 430 479 $. De nombreux partenaires tels que TVA, Le Journal de Québec, Desjardins, Banque Nationale, Fairmont Le Château Frontenac, Chantier Davie Canada inc., et Cain Lamarre ont aussi contribué à atteindre cette somme considérable. Sur la photo, dans l’ordre habituel : l’animatrice Marie-Josée Longval ; le directeur général de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires, Jean Comeau ; la présidente de la Fondation, Marie Blanchet, et le directeur général du Centre, Frédéric Moisan.

Centenaire

Photo courtoisie

Mme Léliane Bussières-Hardy (photo), qui réside au Centre d’hébergement Saint-Casimir (Portneuf) depuis un an, est née le 23 octobre 1921, à Pont-Rouge, et célèbre donc aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Celle qui a eu 7 enfants et qui a 5 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants a toujours été très active et travaillante. Elle a « rentré » son bois de chauffage jusqu’à l’âge de 96 ans. On ne sait pas exactement le secret de sa longévité, mais elle n’a jamais fumé, jamais pris d’alcool, et elle s’est toujours couchée très tard. Sa patience et sa générosité sont à signaler, me disent ses proches.

Club B2Golf

Photo courtoisie

Pierre-Luc Bergeron et son équipe de professionnels et spécialistes de golf s’apprêtent à ouvrir (le 2 novembre) la 7e saison du Club B2Golf qui offre un service d’entraînement hivernal aux golfeurs et golfeuses au 710, rue Bouvier à Québec. La campagne de renouvellement va bon train depuis quelques semaines et se terminera dans quelques jours avant d’afficher complet pour la saison 2021-2022 avec 300 membres pleins privilèges. Le club, facile d’accès, est ouvert 66 heures par semaine le jour, le soir et le week-end. L’entraînement hivernal permet de conserver les acquis techniques et de mieux se préparer à la prochaine saison de golf.

► Renseignements : 418-522-4779 ou b2golf.ca.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 octobre 2001. Lancement du premier ordiphone iPod, par la firme américaine Apple. L’iPod est à l’origine un baladeur à disque dur de 1,8 po (4,57 cm). Depuis, Apple a créé et maintient une gamme d’iPod où les titres musicaux sont enregistrés au format MP3, ayant ajouté à sa gamme l’iPod mini, l’iPod shuffle, remplacé l’iPod mini par l’iPod nano, et enfin l’iPhone et l’iPod touch.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les jumeaux Eddy et Nelson Dion Angelil, fils de Céline Dion et René Angelil, 11 ans...Ryan Reynolds, ancien mannequin, acteur (Dead Pool) et producteur canadien, 45 ans...Louis-Philippe Dandenault, comédien québécois, 48 ans...Lucie Laroche, conseillère municipale sortant (district 4) à Lac-Beauport et ex-championne de ski alpin avec 2 podiums en Coupe du monde, 53 ans...Marie-Josée Breton, CPA, CA, banquière Privée chez RBC Banque Privée, 56 ans...Louis Sleigher, ex-Nordiques, 63 ans...Pelé, joueur de soccer de l'équipe nationale brésilienne, 81 ans...Chi Chi Rodriguez, golfeur gagnant de 8 titres de la PGA entre 1963 et 1979, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 octobre 2020 : Jerry Jeff Walker (photo) nom de scène de Ronald Clyde Crosby, 78 ans auteur-compositeur-interprète américain de musique country... 2018 : Louis O’Neill, 93 ans, député à l’Assemblée Nationale du Québec de 1976 à 1981 et ministre des Affaires culturelles et des Communications... 2018 : Rod Rust, 90 ans, ex-entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Alouettes de Montréal... 2018 : Yolande D. Legault, 77 ans, députée de Deux-Montagnes (1985-1989) au PLQ... 2017 : Paul J. Weitz, 85 ans, astronaute américain, missions Skylab 2 Challenger (STS-6) ... 2015 : Jim Roberts, 75 ans, ex-défenseur de la LNH (1964-1978) avec Montréal et St-Louis) ... 2008 : Me André P. Casgrain, 83 ans, juriste éminemment respecté de Caïn, Lamarre, Casgrain, Wells... 2004 : Robert Merrill, 87 ans, baryton américain... 2003 : Jacques Lebrun, 75 ans, météorologue, surnommé le Prof Lebrun.