Un après-midi de rêve pour Elias Lindholm

Elias Lindholm connait le début de saison rêvé de tout franc-tireur. Après avoir marqué lors des trois premiers duels des Flames de Calgary, le Suédois a complété un tour du chapeau avec le filet vainqueur en prolongation d’une victoire de 4 à 3 sur les Capitals, samedi après-midi, à Washington.

Lindholm a doublé son nombre de buts en 2021-2022 en déjouant Ilya Samsonov d’un tir entre les jambières, à mi-chemin du temps supplémentaire.

Le gardien russe laissait ainsi passer une première rondelle dans cette rencontre, après être venu en relève à Vitek Vanecek, que Lindholm avait chassé après le premier tiers. L’attaquant de 26 ans avait profité de toute la circulation devant le filet pour déjouer le Tchèque d’un tir de la ligne bleue.

Le second du Suédois, encore une fois en première période, était toutefois digne des jeux de la semaine. En désavantage numérique, il a donné un solide coup d’épaule à l’imposant John Carlson pour prendre le contrôle du disque avant de servir une tasse de café à Vanecek.

«Il a battu le défenseur pour la rondelle, il l’a même renvoyé jusqu’au gym, a raconté Johnny Gaudreau avec humour à propos du but de Lindholm. Il s’est rendu jusqu’au filet, il a déshabillé le gardien avant de faire cogner la rondelle sur le bas de la barre. C’est difficile de ne pas se souvenir d’un but comme ça, il était pas mal beau.»

Il s’agit du second triplé de la carrière de Lindholm dans la Ligue nationale de hockey. Le premier avait eu lieu en mars 2015, il y a maintenant plus de six ans, alors qu’il portait l’uniforme des Hurricanes de la Caroline.

«On s’attend maintenant à ce qu’il marque trois buts à tous les matchs», a affirmé à la blague l’entraîneur-chef Darryl Sutter.

Gaudreau s’est fait complice sur deux des filets de Lindholm et a ainsi atteint le plateau des 500 points à son 525e match.

Une avance qui a fondu

Confortablement devant avec cette priorité de trois buts, les Flames ont été surpris par le retour en force des Capitals au deuxième engagement.

Evgeny Kuznetsov s’est donné des airs d’Elias Lindholm en marquant aussi sur une échappée alors que son équipe se défendait à court d’un homme. Le défenseur Martin Fehervary a ensuite déjoué Dan Vladar pour inscrire le premier filet de sa carrière.

Alex Ovechkin a ajouté son grain de sel en récoltant une mention d’aide sur le but du Slovaque, avant de lui-même enfiler l’aiguille. Sa 735e réussite plaçait ainsi les «Caps» à la hauteur des Flames, mais en vain.

«Nous n’abandonnons pas, nous avons rebondi. C’est une belle preuve de caractère», a avoué le capitaine des Capitals, malgré le revers.

«Lorsque vous revenez de l’arrière comme ça, vous voulez gagner. Mais à la fin de la journée, je suis heureux du point [que nous avons amassé], a commenté Kuznetsov. Ils [les Flames] méritaient de l’emporter, ils ont bien joué.»

Vladar a bloqué 22 rondelles pour enregistrer sa première victoire dans l’uniforme des représentants de l’Alberta, et ce, à son premier départ.

