Mitch Garber: un brin de Montréal chez le Kraken

SEATTLE | Sur l’une des trois glaces du complexe d’entraînement du Kraken, un petit attaquant énergique se démarque. Montréalais, il a clairement le hockey dans le sang. À 57 ans, son flair risque d’être plus utile dans les bureaux que sur la patinoire. Voilà qui tombe bien puisque Mitch Garber s’apprête à vivre une saison exceptionnelle dans le groupe de propriétaires de la nouvelle équipe de Seattle.

• À lire aussi: Un fier ambassadeur canadien à Seattle

• À lire aussi: Un nouveau départ pour Jérémy Lauzon avec le Kraken

• À lire aussi: Premier match local: Seattle craque pour le Kraken

Si Garber patine avec autant d’aisance dans cette incursion au sein de la LNH qu’il l’a fait sur la glace dans son petit groupe avant de se lancer à la rencontre du Journal, ça promet pour le Kraken !

Visiblement en grande forme après s’être adonné au sport qu’il chérit depuis son enfance, l’homme d’affaires ne cache pas sa fébrilité quant à ce nouveau défi parmi plusieurs autres dans sa vie professionnelle.

« Il faut que je me pince. Je suis sur la glace d’entraînement du Kraken. Je vois le logo au centre et je vois les sourires de tous les employés, tant sur le côté hockey que marketing ou aréna.

« Ça fait seulement quelques années que je me retrouve dans les cercles où peuvent potentiellement graviter les propriétaires d’équipes sportives. C’est tout nouveau et je me sens comme un enfant émerveillé. Je n’aurais jamais cru que ça arriverait et en toute humilité, je suis chanceux d’avoir eu cette opportunité », a-t-il confié.

Un bon contact

Comment donc ce Montréalais en est-il venu à faire sa place parmi le groupe de propriétaires du Kraken, à l’autre bout du continent, dans une ville où il n’avait jamais mis les pieds avant de sauter dans l’aventure en 2019 ?

De belles choses risquent de se produire lorsque l’on brasse des affaires depuis 2008 avec le copropriétaire majoritaire du Kraken, David Bonderman.

« Quand la franchise lui a été accordée, il m’a demandé de l’accompagner dans l’investissement. Quand on me demande si je veux faire partie du groupe de propriétaires, on n’a pas à me le demander deux fois » a lancé Mitch Garber en riant.

« Je ne peux pas parler de rêve parce que je n’ai jamais cru que j’aurais un jour assez d’argent pour participer. C’est très récent pour moi parce que j’ai fait mon argent de 40 à 57 ans. »

Une occasion en or

Depuis qu’il s’est joint au groupe de propriétaires, le Québécois a le sentiment de vivre l’une de ses plus stimulantes expériences dans le monde des affaires. Pour le mordu de hockey qu’il a toujours été, l’occasion était trop belle.

« J’ai vu ce que c’était de bâtir un aréna et une organisation sportive professionnelle, puis d’embaucher Ron Francis [le directeur général] et que lui embauche à son tour toute une équipe. Tout ça me fascine. Ce sont vraiment des affaires dans lesquelles j’aime participer. Ce sera une équipe rentable et un aréna rentable », a-t-il assuré.

Ses passages devenus fréquents à Seattle lui laissent croire que le marché s’embrasera rapidement pour le Kraken.

« Je vois beaucoup de similitudes entre Seattle et le Québec. Les gens ici, comme chez nous, aiment le plein air, les montagnes et les lacs. Il y a une mentalité sportive et ils adorent leurs équipes. Le hockey ne sera pas une religion comme à Montréal, mais c’est déjà très impressionnant », a-t-il fait valoir.

Battre le Canadien !

Le jeune Montréalais qu’il était dans les années 1970 a vécu la gloire avec le Canadien, son équipe depuis toujours. Il assure toutefois qu’il ne ressentira aucun pincement en soutenant le Kraken quand le Tricolore s’amènera à Seattle mardi.

« J’ai tout vécu avec le Canadien et maintenant je commence une autre loyauté. Je veux maintenant battre le Canadien !

« Le Kraken, c’est ma compagnie. Il y a des gens dans l’organisation qui vont gagner leur vie, si on gagne, que ça va bien et qu’on vend des commandites. Si on perd et qu’on ne fait pas les séries pendant 10 ans, ça va coûter des emplois. Ça devient plus que du hockey », a-t-il affirmé.

« C’est quand même une source de fierté pour moi de savoir que les gens de Seattle pourront voir le Canadien de Montréal », a conclu Mitch Garber.

À VOIR AUSSI