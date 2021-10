Ça veut dire quoi savoir communiquer?

Je suis avec ma compagne depuis cinq ans. Je l’avais rencontrée alors qu’elle était veuve et que je venais de me séparer. Une séparation qui s’était faite dans une certaine harmonie puisqu’il n’y avait plus rien entre nous au plan sexuel depuis plusieurs années déjà, que nos enfants étaient adultes et que la séparation du patrimoine était facile à faire.

Ce n’était pas la folle passion avec ma nouvelle blonde, mais nous avions beaucoup d’affinités sur le plan des loisirs, des sports et des voyages, en plus d’apprécier le calme de la vie en banlieue. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand subitement elle s’est mise à me talonner avec son envie de dialoguer, comme elle le faisait, disait-elle, avec son mari décédé.

Au début, je ne savais pas ce qu’elle voulait dire. Bon, je ne suis pas l’homme le plus parlant du monde, mais je suis capable de tenir une conversation en société sur les choses que j’aime comme le golf, le tennis, le hockey ou la politique. Mais ne me demandez pas de m’étendre sur mes émotions suite au visionnement d’un film ou d’une émission de télé, car je me sens toujours mal à l’aise avec ça.

Ça ne me dérange pas de l’écouter m’en parler, mais moi je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai pas fait le même genre d’études qu’elle et je ne me sens pas à l’aise avec le monde des émotions. Plus le temps passe et plus elle me reproche ma froideur. Dernièrement elle a même ajouté qu’elle avait des doutes sur ma sincérité à son endroit quand je lui dis que je l’aime. Je ne sais plus quoi penser.

Homme inquiet

Je vais tenter une explication qui va peut-être vous mettre sur une piste pour comprendre les attentes de votre compagne. Que votre discours sur les choses abstraites comme le sont les émotions soit laborieux est une chose évidente et probablement normale pour l’homme de peu de mots que vous semblez être sur des tas de sujets. Mais se pourrait-il que votre attitude d’écoute quand votre compagne aborde ce type de sujet, en soit une de fermeture aux propos qu’elle tient.

Je vous dis ça parce que la communication tient autant dans le fait de savoir écouter que dans celui de savoir parler. Si quand cela arrive vous vous renfermez dans votre coquille sans manifester d’intérêt pour ses propos, votre compagne est justifiée de penser que vous n’avez aucun intérêt pour ce qu’elle vous dit. Devant un tel cul-de-sac il va falloir faire un pas vers elle pour manifester votre envie de coopérer, même si vous n’êtes pas l’initiateur du sujet en cause. Et si vous tenez vraiment l’un à l’autre, il y aurait peut-être lieu de recourir à l’aide d’un(e) thérapeute pour vous permettre d’amorcer un dialogue qui autrement serait impossible, vu votre blocage.