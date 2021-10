Dans les coulisses de La poche bleue

La poche bleue est encore toute jeune, mais elle n’arrête pas de faire des petits. Après les bières, le gin, la sauce, les épices, le café, le sac d’équipement et les vêtements, la très populaire balado animée par les anciens porte-couleurs du Canadien Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre fait maintenant l’objet d’un livre.

Écrit par notre collègue affecté à la couverture du Tricolore, Jonathan Bernier, Les dessous de la poche bleue raconte comment ces deux grands amis ont lancé ce qui est devenu un rendez-vous web hebdomadaire prisé et rassemble quelques-unes des meilleures anecdotes que leur ont partagées leurs prestigieux invités au cours de la première saison.

Sans oublier de donner de la visibilité aux micro-brasseries d’ici, le péché mignon des animateurs.

Un livre. L’ironie de la situation n’échappe pas à Guillaume Latendresse.

« Je ne suis pas reconnu comme un lecteur de livres », confesse l’ancien numéro 84 du Canadien.

D’ailleurs, quand le Journal leur demande de citer leurs bouquins sportifs favoris, il ne peut que nommer la biographie de Jacques Demers. « J’en ai lu un, Max », dit-il à son ami en riant.

Une tonne d’anecdotes

L’idée d’un ouvrage sur La poche bleue trottait déjà dans la tête des deux comparses, mais il voyait le tout se réaliser dans un an ou deux.

« Pour nous, c’est encore tout neuf, mais on réalise que le timing est parfait et que nous avons assez d’histoires à raconter pour un livre 1 et qu’on peut préparer un livre 2 un jour », signale Guillaume Latendresse.

Ils n’en manqueront pas puisque, l’alcool aidant, les invités de La poche bleue sont généreux de leurs anecdotes et révèlent parfois une facette insoupçonnée de leur personnalité.

Les dessous de la Poche bleue

Maxim Lapierre, Guillaume Latendresse, Jonathan Bernier

Éditions de l’Homme



Maxim Lapierre donne en exemple Raymond Bourque.

« Nous étions un peu stressés de faire cette entrevue et au bout de quinze minutes, il imitait René Angélil. On ne s’attendait pas à ça du tout avec lui. »

Céline

Dans Les dessous de la poche bleue, on retrouve aussi les meilleurs moments des entrevues avec Martin Brodeur, Mike Ribeiro, Roberto Luongo, mais aussi avec des athlètes qui pratiquent d’autres sports comme Kim Clavel, Marianne St-Gelais et les sœurs Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe.

Pour la suite, le duo a de l’ambition. Maxim Lapierre avoue qu’en plus d’espérer recevoir Patrick Roy et Mario Lemieux, il rêve de convaincre Céline Dion de participer à La poche bleue.

« Ce serait le top », dit-il.

« D’après moi, Max ne serait pas capable de parler pendant les dix premières minutes », le taquine Guillaume Latendresse.

Une entreprise

Maintenant que La poche bleue a son livre, tout est possible pour la suite. Surtout que la levée du confinement n’a pas fait perdre son élan à la balado, bien au contraire.

« Au début, on se demandait si les gens nous écoutaient parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire parce que tout est fermé. Or, cette année, nos chiffres ont doublé, alors on continue de travailler fort sur le projet. Nous avons une cinquantaine d’idées en tête, on ne sait juste pas les mettre en chantier », indique Maxim Lapierre.

La poche bleue est d’ailleurs en voie de devenir une entreprise en bonne et due forme, ajoute-t-il.

« C’est devenu un travail à temps plein et c’est pour ça que nous avons maintenant des gens qui travaillent pour nous. À tous les jours, on a des offres pour faire de la promotion, un show télé, un documentaire. »

Coudonc, le prochain aréna qui sera construit au Québec sera-t-il baptisé Centre Poche bleue? « On la trouverait drôle », répond l’inséparable duo.

►Publié aux Éditions de l’Homme, Les dessous de la poche bleue sera en vente à compter du 27 octobre.

