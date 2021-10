EN DIRECT | Le ministre Roberge fait le point sur le remplacement du cours Éthique et culture religieuse

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge dévoile aujourd’hui la refonte du programme d’éthique et culture religieuse qui sera désormais axé sur la culture et la citoyenneté québécoise.

Suivez le point de presse en direct.

Le nouveau programme se déclinera en trois axes : culture, citoyenneté et éthique.

«C’est notre devoir d’intéresser les jeunes à la culture [québécoise]», a indiqué le ministre, lors de l’annonce dimanche après-midi à Montréal.

Le cours visera à entre autres à favoriser le dialogue à l’ère des réseaux sociaux, à encourager la liberté d’expression ainsi qu’à examiner les dilemmes religieux et sociaux.

Plus de détails suivront.

Les trois axes du nouveau programme

Culture

Au menu de ce volet, il sera question des fondements de la culture québécoise, de son évolution, de ses ambassadeurs, ses œuvres marquantes et son rayonnement à l’international.

«La culture québécoise est riche, vivante et vaste. Je suis enchantée que les élèves aient l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les artistes d’ici et leurs œuvres grâce à ce nouveau programme», a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Citoyenneté québécoise

Les élèves apprendront les principes fondamentaux de la vie civique et des valeurs du Québec, dont la lutte contre le sexisme, le racisme et l’homophobie. C’est dans cet axe que l’on retrouvera aussi le l’éducation sexuelle, qui inclut les notions de consentement, d’exploitation sexuelle et d’hypersexualisation. Ce volet prévoit aussi aborder l’éducation aux médias afin d’aider les élèves à identifier les fausses nouvelles et à utiliser les médias sociaux de manière plus responsable.

«Nous devons inculquer les valeurs de respect de soi et des autres aux filles et aux garçons dès le jeune âge pour leur permettre de développer les bases nécessaires à des relations saines et sans violence», affirme la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Dialogue et pensée critique

Les élèves seront amenés à développer leur esprit critique et leur capacité à dialoguer. Les notions de censure et de liberté d’expression seront au cœur de ce volet.

«Les appels à la censure, la polarisation sur les réseaux sociaux ainsi que les nouvelles controverses autour de la liberté d’expression sont autant d’indicateurs d’un besoin criant du retour d’un véritable dialogue démocratique», explique le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.