Gourde emballé par sa nouvelle vie

SEATTLE | Après avoir vécu l’euphorie de deux conquêtes successives de la coupe Stanley, Yanni Gourde aurait pu tomber de haut en se joignant à une équipe d’expansion pour laquelle tout est à faire. L’attaquant se dit toutefois comblé depuis son arrivée avec le Kraken, à Seattle.

• À lire aussi: Un nouveau départ pour Jérémy Lauzon avec le Kraken

• À lire aussi: Premier match local: Seattle craque pour le Kraken

• À lire aussi: Mitch Garber: un brin de Montréal chez le Kraken

Nouvelle équipe, nouveau marché de hockey, nouveaux coéquipiers, nouvel aréna...

Dans un univers où les joueurs s’appliquent méticuleusement à respecter une routine, voilà beaucoup de nouveaux éléments à apprivoiser d’un seul coup, en quelques semaines à peine.

Pendant toute cette phase d’adaptation, après cinq saisons avec l’organisation bien rodée du Lightning, Gourde a par ailleurs dû s’armer de patience afin de guérir complètement d’une opération à l’épaule pour soigner une déchirure du labrum.

À l’origine, certains pronostics parlaient d’un retour au jeu en novembre, mais le centre de 29 ans a déjoué les plans en jouant son premier match avec le Kraken, mardi dernier, au New Jersey.

Que du positif

De retour à Seattle pour disputer le premier match local des siens, Gourde s’est montré débordant d’enthousiasme quand il a été appelé à résumer sa transition des dernières semaines à Seattle.

« C’est phénoménal », s’est-il exprimé en parlant du tout nouveau Climate Pledge Arena, de l’accueil des partisans à Seattle et de l’organisation du Kraken.

« L’aréna est exceptionnel. La façon dont c’est fait, c’est vraiment incroyable. En ville, nos partisans sont partout. Il suffit de marcher un peu dans les rues, ici, et tu vas voir tout de suite un chandail ou une casquette du Kraken. Les gens sont vraiment partisans et fiers », a souri Gourde, qui prenait part à un deuxième match hier, face aux Canucks.

Selon lui, aucun doute que le Kraken connaîtra un succès de foule à Seattle.

« La ville de Seattle mérite une équipe de hockey. Les gens ici ont été bien préparés dans les dernières années. Ils sont excités de nous voir et ça fait du bien de les avoir derrière nous. »

Bien traité

Gourde se plaisait évidemment à Tampa, au sein d’une équipe qui connaît énormément de succès.

En comparaison, Seattle part au bas de l’échelle, mais l’adaptation à un nouveau mode de vie et à un milieu de travail différent s’est faite sans heurt.

Gourde a visiblement le sourire facile et le choc du déménagement imposé par le repêchage d’expansion semble bien loin derrière.

« La direction de l’équipe a tellement mis l’emphase sur notre arrivée et le fait de bien nous préparer. Depuis qu’on est en ville, l’organisation c’est A ++. C’est vraiment incroyable ce qu’on vit », a lancé la fierté de Saint-Narcisse.

Apprendre à se connaître

Indépendamment du résultat d’hier, Gourde se dit conscient qu’il reste beaucoup de travail à faire pour que la cohésion sur la glace s’installe parmi les troupes.

« On doit encore s’habituer à jouer ensemble, à comprendre comment les joueurs avec nous sur la glace vont réagir. C’est du travail en continu. On va devenir de plus en plus familiers les uns avec les autres », a-t-il plaidé.

À voir aussi...