La carrière de Paul Doucet en cinq photos souvenirs

Les débuts

Photo d’archives

Photo publiée en 1998. Paul Doucet avait terminé son bac en art dramatique à l’UQAM quelques années plus tôt et il enchaînait des petits rôles au théâtre, à la télé (Bouscotte) et au cinéma (Erreur sur la personne). Il suivra quelques années plus tard les ateliers du metteur en scène de réputation internationale John Strasberg. Depuis l’adolescence, ce métier l’attirait au plus haut point.

Rôle déterminant

Photo d’archives

Il y a près de 20 ans, en 2002, Paul Doucet relevait le défi d’incarner le grand Jean Duceppe pour la télévision, rôle qui effrayait alors plusieurs comédiens aguerris, vu l’ampleur du personnage. Sa performance dans la série Jean Duceppe, aux côtés notamment de Sylvie Drapeau (photo) qui jouait Denise Pelletier, fut saluer de toutes parts et il remporta l’année suivante, le Gémeaux du meilleur interprète dramatique.

Cinéma

Photo d’archives

En 2007. Après avoir joué dans les films Ma vie en cinémascope et Maurice Richard, Paul Doucet campait le rôle d’un grand frère cachottier dans le film à succès réalisé par Patrick Huard, Les 3 p’tits cochons, rôle qui lui valut le prix Jutras du meilleur acteur de soutien. L’année suivante, il devenait l’homme politique Yves Michaud dans la série de Radio-Canada, René Lévesque – le destin d’un chef.

« Coco »

Photo d’archives

Audacieux casting que celui de Paul Doucet dans la peau de l’exubérant Douglas « Coco » Léopold dans le film Funkytown, sorti en 2011. L’acteur a incarné avec élégance le chroniqueur jet set ouvertement gai. Inspiré de l’époque folle du disco et de la discothèque le Limelight de Montréal, le film de Daniel Roby raconte notamment la vie tragique de ses habitués, dont Dougals Léopold, décédé du sida.

Un autre Paul Doucet

Photo d’archives

Le comédien dans la peau du père d’Anne Frank, cette adolescente juive, auteure d’un journal décrivant son quotidien et celui de sa famille cachée, avant d’être déportée aux camps de la mort des Allemands. Un texte d’Éric Emmanuel Schmitt brillamment rendu par le comédien, en 2015, aux côtés d’une jeune Mylène Saint-Sauveur (Anne) qui faisait des débuts remarqués sur scène.