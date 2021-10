Les Remparts inarrêtables!

Les Remparts se sont payé un autre festival offensif dimanche. Leur victoire de 9 à 4 contre les Saguenéens de Chicoutimi leur a permis de porter leur séquence de victoires à huit.

Les hommes de Patrick Roy n’ont pas connu la défaite depuis le revers de 3 à 2 subi contre l’Océanic de Rimouski, à l’issue du premier match de la saison, le 1er octobre dernier.

Au cours de l’actuelle séquence de l’équipe, cinq des huit victoires ont été récoltées après que les Remparts eurent inscrit cinq buts ou plus. D’ailleurs, les Diables rouges dominent la colonne de buts marqués dans la LHJMQ, avec un total de 47 en neuf matchs. Leurs plus proches rivaux, les Islanders de Charlottetown, en ont marqué 38 en 10 parties depuis le début de la saison régulière.

Patrick Roy

Entraîneur-chef des Remparts

« Présentement, la profondeur fait la différence, a reconnu Patrick Roy. Les gars jouent du très bon hockey et la confiance est de notre côté. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu une équipe bouger la rondelle de même en zone offensive. On se l’est fait faire pas mal dans les deux dernières années donc c’est le fun que ce soit notre tour maintenant. »

« On doit rester humbles, a ajouté James Malatesta, auteur de deux buts et une passe dimanche. On n’a pas d’ego dans l’équipe et tout le monde est vraiment proche. On sait qu’on en a gagné huit, mais on doit continuer à travailler afin de s’améliorer à chaque match. »

La rencontre ne semblait toutefois pas s’orienter vers un festival à sens unique au terme de la première période. Les Sags avaient pris les devants 3 à 2 après 20 minutes. Québec a toutefois ouvert la machine au deuxième tiers, bombardant le filet des Sags de 19 lancers et en profitant pour marquer cinq fois sans réplique, mettant au passage un terme à la soirée de travail du gardien Jérémy Louchard après que ce dernier eut cédé six fois sur 29 tirs.

« On affrontait la meilleure équipe de la Ligue au moment où l’on se parle, et on a manqué de gaz et de profondeur. Toutes les fois où on embarquait notre quatrième ligne, c’étaient des chances de marquer contre nous. On a eu un blessé, on a été victimes de notre manque de profondeur dans cette période-là, ce qui a fait en sorte qu’ils ont pu en profiter et ont été le seul club sur la glace », disait quant à lui l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

JEU DÉFENSIF

Tout n’est pas parfait chez les Remparts. Comme vendredi, Roy n’a pas toujours aimé la tenue défensive de son équipe dimanche.

« Il faut être meilleur à récupérer les rebonds devant notre filet. Ils ont marqué deux buts sur des retours. On ne veut pas nécessairement être reconnus comme une équipe défensive, mais une équipe qui joue bien défensivement. Si on est capables d’être aussi solides défensivement qu’offensivement, on va jouer avec constance et on va être difficiles à affronter. »

Pas facile, toutefois, pour un entraîneur de faire passer ce genre de message quand l’équipe s’en sort majoritairement grâce à son jeu offensif, depuis le début de la saison.

« C’est à moi de continuer à cogner sur ce clou. [...] On sait très bien que plus la saison va avancer, plus les matchs vont être serrés et il faudra être capable de gagner des matchs à bas pointage », ajoutait-il.

UN PREMIER POUR KOMAROV

D’ailleurs, le défenseur russe des Remparts Vsevolod Komarov a profité de la domination offensive des siens pour inscrire son premier but dans la LHJMQ, le quatrième des Remparts dans le match. Ce droitier de 17 ans a accepté une belle passe de Mikaël Huchette en deux contre un, avant de déjouer Louchard d’une belle feinte. Il a aussi ajouté une passe sur le huitième but des siens, inscrit par son partenaire de jeu Nicolas Savoie. Ce dernier a aussi ajouté trois mentions d’aide.

« Ce n’est pas facile pour lui d’arriver dans un nouveau pays et de ne pas parler la langue. Je suis content pour lui. Il connaît quelques mots et on utilise Google Translate pour communiquer », mentionnait Savoie.

En plus de Komarov et Savoie, Malatesta (2), Huchette, Evan Nause, Xavier Filion, Zachary Bolduc et Nathan Gaucher ont marqué pour les Remparts.

Avec deux mentions d’aide, Théo Rochette s’est hissé au sommet des pointeurs de la LHJMQ avec 17 points en neuf matchs.

Les Remparts reprendront l’action mercredi, quand le Titan d’Acadie-Bathurst sera de passage au Centre Vidéotron.