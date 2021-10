«New Pokémon Snap» : plus brillant, plus scintillant

Visiblement, les fans de Pokémon sont gâtés cette année. Quelques mois à peine après l’emballant New Pokémon Snap, les petits monstres seront bientôt de retour avec les refontes de deux titres – Diamant brillant et Perle scintillante – qui s’annoncent tout aussi épatantes.

Plus besoin de dépoussiérer votre vieille console Nintendo DS pour chasser les adorables petits monstres de Pokémon diamant brillant et Pokémon perle scintillante. Quinze années après leur sortie initiale, les deux subissent une cure de jeunesse – et un relooking bien léché – par Nintendo.

À quoi s’attendre de ces deux refontes très attendues ? Le Journal a assisté à une présentation virtuelle il y a quelques jours, en amont de leur arrivée en magasins le mois prochain.

Photo courtoisie

Plus poli

Premier constat ? Les puristes peuvent se rassurer, on a conservé l’esthétique visuelle et les mécaniques principales de jeu. Certes, c’est un diamant et une perle extrêmement polis et luisants qu’on nous ressert aujourd’hui, mais l’essence demeure la même. En d’autres mots, on a droit sensiblement au même matériel, en version améliorée et non transformée.

Oui, c’est une approche que certains jugeront un peu trop prudente. Mais selon ce qu’on a pu apercevoir, le résultat est franchement réussi : une pokémontre améliorée, des couleurs infiniment plus riches et une exécution davantage fluide.

On renoue donc avec la région de Sinnoh, contrée peuplée de ces adorables petits monstres en liberté. Le joueur est libre de l’explorer à sa guise pour garnir son pokédex en recrutant Keunotor, Psykokwak, Ouisticram ou encore Tortipouss. Le but ultime ? Devenir le plus grand dresseur de pokémons.

Photo courtoisie

Combats dynamisés

C’est à travers cette quête principale que les nouvelles éditions de Diamant brillant et Perle scintillante épatent le plus. Les combats des pokémons sont plus dynamiques et modernes grâce à leurs animations complètes. Qu’il griffe, morde ou frappe son adversaire, ou qu’il lance une attaque environnementale, le joueur demeure en plein cœur de l’action – plutôt qu’en retrait – tant l’expérience est immersive.

On sent également qu’on passera de nombreuses heures à tenter de nous démarquer dans les mini-jeux, mettant au défi l’agilité, le charisme et le sens du rythme de nos pokémons.

► Les jeux Pokémon Diamant brillant et Pokémon Perle scintillante seront disponibles sur Nintentdo Switch à compter du 19 novembre.

