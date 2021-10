Top cinq pour Bergeron en série ARCA

À seulement son deuxième départ dans la série de stock-car ARCA Menards, Jean-Philippe Bergeron a rallié l’arrivée au cinquième rang samedi soir au circuit de Kansas.

En matinée, le pilote de Saint-Donat avait confirmé ses intentions en réalisant le cinquième chrono le plus rapide lors de la séance de qualifications qui regroupait 24 engagés.

Bergeron inscrit son deuxième top dix consécutif après s’être classé huitième au début du mois sur la piste de Salem, dans l’État de l’Indiana.

« J’ai roulé près des murs pendant une bonne partie de la course, s’est-il exclamé à sa sortie de voiture. Cette démarche a été fructueuse. »

La compétition a été remportée samedi par Nick Sanchez qui a eu le dessus sur le jeune prodige Ty Gibbs, couronné champion à l’issue de cette avant-dernière étape de la saison. Corey Heim et Drew Dollar, dans l’ordre, ont devancé le Québécois et seul Canadien à avoir participé à la course.

Merci à l’équipe

« C’est une sensation exceptionnelle de maintenir le rythme de ces pilotes de talent », a poursuivi Bergeron qui n’a concédé que 2,5 secondes au vainqueur quand le drapeau à damier a été agité.

Au volant de sa Ford Fusion, préparée par l’écurie David Gilliland Racing (DGR), à laquelle a déjà été associé Raphaël Lessard, il figure parmi les cinq pilotes à avoir complété les 102 tours de l’épreuve.

« Je suis très reconnaissant, a-t-il renchéri, envers mon équipe qui a su améliorer le comportement de ma voiture lors de mes arrêts au puits de ravitaillement. »

Bergeron complètera sa série de trois courses en série ARCA le 6 novembre prochain au complexe de Phoenix, en Arizona, à l’occasion du weekend qui marquera la fin du calendrier en NASCAR.

Gibbs seul sur sa planète

Il n’avait qu’à prendre le départ pour confirmer son titre. Ty Gibbs, âgé de 19 ans à peine, n’a pas gagné au Kansas, mais peu importe, il a été la première étoile de la saison 2021.

Il a remporté dix victoires en 20 affrontements et terminé parmi les cinq premiers en 19 occasions. Aussi bien dire qu’il était seul sur sa planète.

Comme ce n’était pas suffisant, le petit fils du légendaire Joe Gibbs s’était illustré quelques heures plus tôt en remportant avec panache l’épreuve de la série Xfinity.

En 17 participations cette année dans la deuxième division majeure du NASCAR, le pilote originaire de Charlotte, en Caroline du Nord, a paradé dans le cercle du vainqueur à quatre reprises.

Gibbs a d’ailleurs joué les trouble-fête en privant deux des principaux candidats au championnat, Austin Cindric et A.J. Allmendinger, d’obtenir leur place pour la ronde finale.

Cette course de la série Xfinity n’a pas souri au Québécois Alex Labbé qui a dû se contenter de la 33e position. Les deux dernières manches de la saison seront disputées à Martinsville, en Virginie (30 octobre) et à Phoenix (6 novembre).