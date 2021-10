Zachary L’Heureux se paie une très grosse journée sur le dos des Eagles

Zachary L’Heureux a accumulé six points, inscrivant un but, dans une décisive victoire de 6 à 3 des Mooseheads de Halifax contre les Eagles du Cap-Breton, dimanche, à Halifax.

L’espoir des Predators de Nashville a permis à Elliot Desnoyers de réussir un tour du chapeau. Le capitaine a fini sa journée de travail avec cinq points, tandis que leur compagnon de trio Jordan Dumais a totalisé un but et quatre points.

Le gardien Mathis Rousseau a réalisé 25 arrêts pour signer une deuxième victoire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Encore des buts à profusion à Charlottetown

Lukas Cormier a inscrit deux buts et ajouté autant de mentions d’aide pour aider les Islanders à vaincre les Foreurs de Val-d’Or au compte de 7 à 5, à Charlottetown.

Cormier a notamment inscrit le filet de la victoire à mi-chemin en troisième période. Il s’était préalablement fait complice des deux premières réussites de la rencontre, gracieuseté de Patrick Guay et de Brett Budgell.

Xavier Simoneau (un but, deux aides), Guay (deux buts), Budgell (un but, deux aides) et Noah Laaouan (deux aides) ont été les principaux artisans offensifs de cette victoire, pendant que Jacob Goobie repoussait 19 rondelles devant la cage des favoris locaux.

Alexandre Doucet (deux buts, une aide) et Jérémy Michel (un but, deux aides) ont connu de bonnes sorties dans la défaite.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive des Islanders, qui ont marqué sept fois lors de chacune d’entre elles. Les Olympiques de Gatineau seront maintenant de passage à l'Île-du-Prince-Édouard pour les affronter, jeudi.

Lemieux fait le travail

Jonathan Lemieux a repoussé 39 lancers, bloquant également les deux tireurs du Titan d’Acadie-Bathurst en fusillade, et les Sea Dogs de Saint John ont gagné 4 à 3 au Centre régional K.C. Irving.

Les visiteurs s’étaient forgé une avance de deux buts en deuxième période en vertu des filets d’Evgeny Sapelnikov, de Peter Reynolds et de Josh Lawrence. Riley Kidney et Jacob Melanson ont toutefois répliqué pour créer l’égalité et forcer la prolongation.