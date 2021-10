AUBIN MORIN, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 octobre 2021 à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite Morin épouse de feu Albert Aubin. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial.Elle est allée rejoindre son époux Albert Aubin et sa sœur Louisette Morin. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Hélène Roy (feu Gérard Lagrange), son beau-frère Arsène Aubin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci chaleureux à madame Marie-Claude Labrecque de la Résidence au cœur de Bellechasse de Saint-Nérée et son équipe pour les soins exceptionnels et personnalisés donnés au cours des 5 dernières années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-cœur-de- Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la