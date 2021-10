Après la sécheresse, la Californie frappée par des orages violents

Des orages violents charriant des pluies d’un niveau historique touchaient lundi le nord de la Californie, qui se bat depuis plusieurs mois avec de gigantesques feux de forêts provoqués par la sécheresse.

• À lire aussi: COP26 : la crise climatique, risque pour la survie de l’espèce, alertent les gynécologues-obstétriciens

Le phénomène climatique baptisé « bombe météorologique », venu de l’océan Pacifique, a frappé dimanche la région de San Francisco et d’Oakland, ainsi que les États de l’Oregon et de Washington, plus au nord.

La pluie a provoqué de multiples inondations et des coulées de boue, bloquant des routes, tandis que les vents de plus de 100 km/h arrachaient arbres et toitures.

AFP

AFP

Deux personnes ont été tuées par la chute d’un arbre sur leur véhicule près de Seattle.

Sacramento, la capitale de la Californie où il n’avait pas plu entre mars et septembre, a enregistré des records historiques de pluie en 24 heures avec notamment près de 14 cm dans le centre-ville, ont indiqué lundi matin les services météorologiques locaux.

De fortes chutes de neige ont également touché le massif montagneux de la Sierra Nevada à mesure que le mauvais temps se déplace vers l’est.

La pluie tombe sur les sols asséchés de l’ouest des États-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique.

AFP

La Californie est touchée depuis plusieurs années par des brasiers de plus en plus nombreux et destructeurs, avec un très net allongement de la saison des incendies.

Fin juillet, la superficie brûlée dans l’État était en hausse de 250 % par rapport à 2020, pourtant déjà l’une des pires années en termes d’incendies.

Selon les experts, ce phénomène est notamment lié au réchauffement de la planète : l’augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroits forment un cocktail incendiaire idéal.