Ce que les Hurricanes offraient en retour de KK

Le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, était prêt à offrir un peu plus au Canadien de Montréal que la simple compensation pour une offre hostile pour Jesperi Kotkaniemi, mais le Canadien de Montréal n’a jamais bronché.

Selon ce qu’a rapporté le site The Athletic, lundi, Waddell a offert les sélections de premier et de troisième tours de son équipe en 2021 en plus de n’importe quel espoir de l’organisation, outre Seth Jarvis.

C’est donc dire que le frère de Nick Suzuki, Ryan, aurait pu atterrir à Montréal. Le CH a cependant refusé l’offre, jugeant la valeur de Kotkaniemi supérieure si celui-ci acceptait de signer un contrat de transition raisonnable.

Le Tricolore ne prenait pas au sérieux la menace d’une offre hostile de 6,1 millions $ des Hurricanes. Bergevin a appris à ses dépens qu’il ne s’agissait pas d’un bluff et a ainsi dû se contenter des choix susmentionnés.