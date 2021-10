C’est terminé entre le Rouge et Noir et son DG

Déjà exclu des éliminatoires de la Ligue canadienne de football (LCF), le Rouge et Noir d’Ottawa a amorcé un virage, lundi, en annonçant un divorce à l’amiable avec son directeur général Marcel Desjardins.

Desjardins était un membre de l’organisation depuis sa fondation, en 2013. Celui qui a également été DG des Tiger-Cats de Hamilton et assistant au DG des Alouettes de Montréal a mené Ottawa à une première conquête de la coupe Grey en 2016.

«Marcel a été le premier employé embauché par le Rouge et Noir en 2013, a déclaré dans un communiqué Mark Goudie, président et chef de la direction, Ottawa Sports and Entertainment Group [OSEG]. Il a mis tout ce qu’il avait dans notre organisation. Parmi ses nombreuses réalisations, il a notamment permis à Ottawa de remporter sa première coupe Grey en 40 ans. Je respecte beaucoup Marcel et je le remercie pour son engagement indéfectible envers le Rouge et Noir, [les partisans] et notre communauté.»

Goudie a également annoncé que Jean-Marc Edmé allait assurer l’intérim et que la recherche d’un nouveau DG allait s’amorcer bientôt.

Le Rouge et Noir a été officiellement éliminé samedi en vertu d’une défaite de 32 à 3 aux mains de Hamilton. La formation montre une fiche de 2-9 cette année.

