Chicoutimi: initiative pour inciter les sans-abris à se faire vacciner

La Maison d'accueil pour sans-abris de l’arrondissement de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a entamé une offensive pour que ses bénéficiaires se fassent vacciner contre la COVID-19.

Pour ce faire, l’organisme va travailler en collaboration avec une pharmacie du centre-ville afin d'offrir un service rapide aux sans-abris.

«On offre des accompagnements à nos gens. Un de nos intervenants accompagne les gens à leur vaccination, première ou deuxième dose», a expliqué le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais.

Sur place, Pierre Schuld, un intervenant, s'est donné comme mission d'aider les sans-abris à se faire immuniser contre la COVID-19. Non seulement il les transporte un à un jusqu'à la pharmacie, mais il reste avec eux pendant tout le processus.

«Il vient nous chercher, il nous amène là-bas et il nous ramène ici après le vaccin», a affirmé Ghislain Galipeau, un homme en situation d'itinérance.

«Quand on accompagne les gens, c'est un plus. C'est une motivation, ils sentent qu'il y a une prise en charge... J'attends vraiment qu'ils aient eu la dose et je leur fais sortir la preuve de vaccination», a indiqué Pierre Schuld, intervenant à la Maison d'accueil depuis 23 ans.

«On a pu faire vacciner une bonne trentaine de personnes comme ça. Je trouve que c'est une bonne moyenne», a-t-il ajouté.

L'organisme peut également compter sur la collaboration de la pharmacie Uniprix du centre-ville de Chicoutimi où les vaccins sont administrés.

«Lorsqu'il y a un besoin, on appelle, on se présente. Il y a beaucoup de facilités d'accès au vaccin sans rendez-vous», a mentionné Michel St-Gelais.

«On est vraiment content. C'est pour ça, entre autres, qu'on a laissé le service [vaccination sans rendez-vous]. Normalement, on était censé finir le 14 octobre», a indiqué l'infirmière chez Uniprix, Judy-Ann Proulx.

Une fois pleinement vaccinés, les sans-abris ont aussi de l'aide pour obtenir et imprimer leur passeport vaccinal.

L'initiative permettra ainsi à plusieurs de ces personnes de pouvoir continuer d’entrer dans les restaurants pour se réchauffer avec le temps froid qui arrive.

La Maison d'accueil pour sans-abris a estimé que plus de la moitié de ses bénéficiaires avait reçu au moins une dose de vaccin jusqu'à maintenant.

