Collège de Bois-de-Boulogne: grand investissement dans les technologies de l’information et l’IA

La construction du nouveau pavillon des technologies de l’information (TI), de l’intelligence artificielle (IA) et de la créativité numérique dans l’édifice Milwork dans le quartier Mile-Ex à Montréal devrait être terminée au printemps prochain.

Cet emplacement a été soigneusement sélectionné afin de faciliter le maillage avec de nombreux employeurs du secteur des TI, de l’IA et de la créativité numérique du quartier.

Appelé Agora numérique, ce nouvel espace unique au Québec permettra au collège de Bois-de-Boulogne d’accélérer le développement de son offre de formation continue.

Avec l’aide de Québec

«Ce projet d’envergure, totalisant un investissement majeur de 20,8 M$, verra le jour grâce aux contributions financières du ministère de l’Enseignement supérieur et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui ont accordé respectivement 2,29 M$ et 18,5 M$ sur une période de cinq ans», peut-on lire dans le communiqué.

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.

L’Agora numérique permettra de répondre aux besoins croissants en matière d’études informatiques des jeunes et de perfectionnement des travailleurs de la grande région montréalaise. Les responsables prévoient y instruire chaque année quelque 920 nouveaux étudiants et 1300 travailleurs. Les enseignements seront d’ailleurs axés sur le développement des compétences techniques et des comportements collaboratifs requis pour une intégration durable au marché du travail.

Outre l’aide du gouvernement provincial, plusieurs entreprises et partenaires se sont associés au projet, dont CAE, TECHNOCompétences, Propulsion Québec et Services Québec de l’Île-de-Montréal. Parlant de CAE, l'entreprise offrira un don 50 000 $ sur une période de cinq ans à la Fondation du collège de Bois-de-Boulogne, somme qui sera remise sous la forme de 50 bourses aux étudiants méritoires.

Large éventail de programmes

L’Agora numérique offrira 12 programmes en formation continue et des dizaines de programmes de perfectionnement qui tiennent compte des besoins présents et émergents des employeurs, notamment en programmation informatique, conception de bases de données, cybersécurité, réseautique, programmation d’objets connectés, qualité logicielle, science des données, intelligence d’affaires, intelligence artificielle et réseaux sociaux.

En espérant que des initiatives similaires se développent dans tout le réseau de l’éducation, celle du collège de Bois-de-Boulogne arrive à point nommé.