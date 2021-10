Félix Auger-Aliassime sera de retour à la Coupe Davis

C’est avec le Québécois Félix Auger-Aliassime et ses compatriotes Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur et Peter Polansky que le Canada tentera d’atteindre pour une deuxième fois consécutive la finale de la Coupe Davis, a annoncé Tennis Canada lundi.

• À lire aussi: Auger-Aliassime éliminé dès son entrée à Indian Wells

• À lire aussi: Inspirée par le discours de son père et de son grand-père

«FAA» en sera à une quatrième présence dans cet événement centenaire. Il a été nommé au sein de l’équipe pour la première en 2018, à Toronto, et a disputé ses premiers matchs en février 2019 contre la Slovaquie. «Shapo», quant à lui, prendra part à la Coupe Davis pour une huitième fois.

Au sein du groupe B, le Canada amorcera son parcours le 25 novembre à Madrid contre la Suède. Il croisera ensuite le fer avec le Kazakhstan trois jours plus tard. La nation qui terminera au sommet de ce groupe accédera aux quarts de finale, à compter du 29 novembre. La finale est prévue le 5 décembre.

«Il y a deux ans, nous sommes passés à un cheveu d’être champions du monde et, même si nous savons qu’un grand défi nous attend, nous croyons qu’avec Félix, Denis, Vasek, Brayden et Peter, nous avons une équipe capable d’aller jusqu’au bout, a déclaré dans un communiqué le capitaine Frank Dancevic. Notre parcours ne sera pas de tout repos, car nous affronterons la Suède et le Kazakhstan. Toutes les équipes qualifiées sont très fortes, mais nous nous rendons en Espagne confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif.»

En 2019, l’Espagne avait triomphé 2 à 0 contre les représentants de l’unifolié. Il s’agissait d’une première présence en finale pour le Canada dans cet événement. Au total, les Canadiens ont pris part à 21 éditions depuis sa création, en 1900.

Les partisans de tennis québécois pourront suivre le parcours de leurs favoris sur les ondes de la chaîne TVA Sports, qui diffusera tous les matchs impliquant des Canadiens.

Victoire de Denis Shapovalov en double

Photo d'Archives AFP

Denis Shapovalov et son coéquipier Rohan Bopanna ont bien amorcé leur parcours en double au tournoi de Saint-Pétersbourg, lundi en Russie, en venant à bout de Raven Klaasen et de Ben McLachlan en deux manches de 7-5 et 6-4.

Shapovalov et Bopanna ont été supérieurs au service, claquant 10 as en plus de conserver un pourcentage de points gagnés de 76 % avec leurs premières balles. Ils ont réussi quatre bris en sept occasions.

La paire gagnante, deuxième favorite, affrontera maintenant celle qui triomphera dans un affrontement opposant Alexander Bublik et Ilya Ivashka à Andrey Golubev et Hugo Nys.

«Shapo» sera également en action en simple. Deuxième favori et 13e raquette mondiale, le représentant de l’unifolié a obtenu un laissez-passer en première ronde. Il se mesurera au vainqueur du duel entre l’Argentin Federico Delbonis (41e) et l’Espagnol Pablo Andujar-Alba (92e).

Par ailleurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime (12e) sera également en action contre Ricardas Berankis (99e) en première ronde du tournoi de Vienne. Le Lituanien devait initialement participer aux qualifications, mais il en a été exempté en vertu de son parcours jusqu’en demi-finale à Moscou la semaine dernière.

À voir aussi