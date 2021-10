De jeunes joueurs midget marqués à jamais par Perreault

L’attaquant du Canadien de Montréal Mathieu Perreault s’est fait plusieurs amis en réalisant un tour du chapeau à son dernier match, samedi, mais le sympathique hockeyeur avait déjà sa légion d’admirateurs, notamment chez ceux aspirant à suivre ses traces.

Au cours du plus récent balado Temps d’arrêt, l’ex-défenseur Alexandre Picard est revenu sur les exploits du vétéran qui est devenu le premier Québécois à réussir un triplé au Centre Bell depuis Vincent Damphousse le 28 mars 1998. Cependant, il a également abordé les qualités humaines de celui qu’il a côtoyé momentanément l’année passée.

À l’époque, Picard était entraîneur-chef de la formation midget-espoir de la région Drummond/Bois-Francs et il a bénéficié des services pour le moins inattendus d’un allié qui s’est avéré un mentor hors pair auprès de ses ouailles.

«Avant le début de la saison, Mathieu se cherchait de la glace pour une remise en forme et patiner un peu avant d’aller à Winnipeg pour retrouver les Jets au camp. Donc, Mathieu Perreault et Sean Couturier étaient tous les deux sur la glace avec mon équipe. Au début, je n’étais pas trop certain de la façon dont ça allait se dérouler [...], mais il était là à tous les entraînements. Il donnait son effort à chaque fois», a-t-il affirmé au sujet du natif de Drummondville.

«Ce que j’ai adoré – il aurait seulement pu venir et penser à sa personne pour se remettre en forme –, à la fin des entraînements et même durant ceux-ci, il prodiguait des conseils à mes joueurs. Il y avait des gars de 15-16 ans qui étaient émerveillés et même gênés au début de parler avec Mathieu Perreault. Sauf que plus le temps avançait, plus il était à l’aise; il se rappelait même du nom des joueurs, a-t-il poursuivi. Chapeau, car c’étaient de beaux moments, de bons conseils. [...] Il s’agissait des petits détails du jeu qui vont te faire monter de niveau : des jeux sur la rampe, avec la rondelle, des jeux en sortie et en entrée de zone, des mises au jeu.»

Bref, Picard n’a que du bien à dire à propos du meilleur buteur du Tricolore en 2021-2022.

«J’ai adoré la personne et mes joueurs ont été très reconnaissants.»

«Le début d’une histoire d’amour»

Par ailleurs, le descripteur de matchs de hockey de la chaîne TVA Sports Sébastien Goulet a profité de sa participation au balado de la semaine pour revenir sur les deux premiers matchs de l’histoire des Lions de Trois-Rivières. La nouvelle formation affiliée du Tricolore dans l’ECHL a certes perdu ses deux parties au Colisée Vidéotron, mais elle a gagné de nombreux partisans qui semblent avoir eu la piqûre lors de leur passage au nouvel aréna trifluvien.

«C’est le début d’une histoire d’amour à laquelle on a assisté. Que de travail [accompli]. Je pense que 18 mois d’efforts pour [le président] Mark Weightman et son équipe, ça ne se résumera pas en un pointage de 6 à 3, a mentionné Goulet en évoquant le revers subi d’entrée de jeu aux mains des Growlers de Terre-Neuve, jeudi dernier. L’aboutissement de ce projet, le retour du hockey professionnel à Trois-Rivières après 60 ans et tout cela est dans le giron du Canadien également; il y a tellement de facettes intéressantes à cette histoire.»

«Au-delà des résultats sur la glace, j’ai l’impression qu’on est en train d’installer à Trois-Rivières une histoire gagnante et ça, c’est toujours plaisant à voir.»