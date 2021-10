Élections municipales à Québec: la légitimité de la candidature de Savard remise en question par Gosselin

Les «cachettes» sur les réponses données au gouvernement sur l’insertion du tramway sur René-Lévesque remettent en question la légitimité de la candidature de Marie-Josée Savard à la mairie de Québec, selon Jean-François Gosselin.

• À lire aussi: Élections municipales: Gosselin accuse Savard de se cacher dans le dossier du tramway

• À lire aussi: Élections municipales: Marie-Josée Savard talonnée sur la question de la transparence au sujet du tramway

«Carrément», répond le chef de Québec 21 lorsque questionné à savoir s’il croit que le refus de Mme Savard de dévoiler les informations transmises par la Ville remet en question la légitimité de sa candidature.

«On aspire à diriger la Ville de Québec. On est devant vous ce matin pour parler de transparence. C’est la base d’une administration municipale. Mais là, Mme Savard, à moins de deux semaines du vote, à moins de quelques jours du vote par anticipation, ne veut pas rendre publiques des données fondamentales sur un secteur qui est en plein milieu du tracé, en plus.»

Il ne va pas jusqu’à dire qu’il souhaiterait que Mme Savard se retire de la course. «Ce sera aux citoyens de décider si, à la lumière de ce qui se passe présentement et des agissements de Mme Savard, elle est légitime pour diriger la Ville de Québec.»

Le candidat à la mairie qualifie de «cachettes» le refus de l’administration Labeaume de rendre publiques les informations, notamment sur la coupe d’arbres. Celles-ci ont été remises au ministère de l’Environnement, à la demande du gouvernement, mais la Ville de Québec juge «préjudiciable», le fait de les divulguer. Le débat sur cette question fait rage depuis plusieurs jours.

«Pour moi, c’est ça le vrai préjudice. Mme Savard est en train de créer un préjudice envers les citoyens de Québec.»

Plus de détails à venir...

À voir aussi