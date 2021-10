Encore plus de baseball à TVA Sports!

Bonne nouvelle pour les amateurs de baseball du Québec : l’entente liant la chaîne TVA Sports au baseball majeur est renouvelée pour les sept prochaines années.

Le descripteur Jacques Doucet et l’analyste Rodger Brulotte, qui oeuvrent pour le réseau TVA Sports, s’en réjouissent évidemment.

«S’il n’y avait pas de baseball à la télé au Québec, c’est évident que l’intérêt des amateurs diminuerait de beaucoup», a ainsi souligné M. Doucet qui, malgré ses 81 ans, demeure toujours aussi passionné de son métier.

«Ça garde l’espoir d’avoir un club à Montréal, comme ç’aurait toujours dû être le cas», a pris soin d’ajouter Doucet, qui suit évidemment de près le dossier des Rays de Tampa Bay et du concept des villes-soeurs.

Non seulement il y a renouvellement de l’entente, mais TVA Sports annonce une bonification importante de son offre.

«Dès avril 2022, la chaîne présentera jusqu’à 78 matchs de saison régulière en plus de matchs des séries éliminatoires. TVA Sports aura aussi le privilège d’ajouter à sa programmation les prestigieux événements de la MLB», a-t-on précisé, par voie de communiqué.

Des souvenirs à graver

Il y a le match des étoiles et le concours de circuits, mais le réseau TVA Sports présentera également la Série mondiale, lors des années impaires, à compter de 2023.

«La télévision joue un rôle important. Elle a permis aux gens de suivre le baseball depuis le départ des Expos, sans aucun doute», a reconnu Rodger Brulotte, corroborant les propos de son fidèle acolyte.

«C’est une excellente nouvelle pour les abonnés de TVA Sports et pour tous les amateurs de baseball du Québec, a pour sa part indiqué le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu. Nous sommes fiers de pouvoir prolonger notre entente et du même coup, bonifier notre offre baseball au grand bénéfice des amateurs. C’est un honneur pour TVA Sports de devenir diffuseur de la Série mondiale qui a une si riche histoire et qui a fait vivre tant de moments mémorables.»

À propos de la Série mondiale, Rodger Brulotte et Jacques Doucet ont eux-mêmes des tonnes de souvenirs reliés aux plus célèbres finales. Ils étaient notamment ensemble, à la radio, quand Kirk Gibson avait réussi son fameux circuit gagnant, en 1988, pour les Dodgers de Los Angeles face à Dennis Eckersley et aux Athletics d’Oakland. Plusieurs autres grands moments sont inévitablement à prévoir au fil des prochaines années, que ce soit avec ou sans les Expos.

- La chaîne TVA Sports aura l’exclusivité francophone des matchs les mardi, jeudi, vendredi et samedi au Canada français.