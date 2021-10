Hydro-Québec met fin à des opérations de fraude et de vol d’électricité liées au minage de cryptomonnaie

Hydro-Québec, de concert avec la Sûreté du Québec, a mis fin vendredi à des activités de vol d’électricité et de fraude liées au minage illégal de cryptomonnaie dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Ces activités, en cours depuis le printemps dernier, auraient permis de subtiliser pour quelque deux millions de dollars d’énergie à la société d’État.

Selon cette dernière, les activités illégales de minage de cryptomonnaie étaient menées à partir de trois lieux situés dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, et dans la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland, dans Bellechasse.

Perquisitions

Les enquêteurs d’Hydro-Québec ont travaillé de concert avec ceux de la Sureté du Québec dans cette affaire. Deux adresses ont fait l’objet de perquisition vendredi.

Comme à l’habitude, les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui évaluera la pertinence de déposer des accusations criminelles pour fraude et vol d’électricité.

Bon an, mal an, près de 400 dossiers liés à la subtilisation d’électricité sont traités par Hydro-Québec, qui raffine ses techniques et s’adapte aux nouvelles tendances, notamment en matière de cryptomonnaie. Cette dernière rappelle que les installations trafiquées présentent un risque élevé d’électrocution et d’incendie.

