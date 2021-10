Kristopher Letang atteint de la COVID-19

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a bel et bien contracté la COVID-19 et devra continuer à suivre le protocole mis en place par la Ligue nationale de hockey (LNH) et son association des joueurs.

• À lire aussi: Les partisans sont mécontents à Chicago

• À lire aussi: Une sortie «inexcusable» des Maple Leafs

C’est ce que l’entraîneur-chef de la formation de la Pennsylvanie, Mike Sullivan, a indiqué, lundi. «Il a été confirmé qu’il a obtenu un résultat positif à la COVID-19. Donc, il suit le protocole maintenant», a simplement annoncé le pilote.

Letang a raté le dernier match des siens, samedi face aux Maple Leafs de Toronto, puisque son nom avait été placé sur la liste relative à la COVD-19. Ses coéquipiers Jeff Carter et Tristan Jarry y ont également figuré, le second ayant finalement obtenu un «faux positif».

Le Québécois de 34 ans a récolté quatre mentions d’aide en autant de parties cette saison. Il écoule actuellement la dernière année prévue à son contrat de huit ans et de 58 millions $ au terme duquel il deviendra joueur autonome sans compensation.

À VOIR AUSSI