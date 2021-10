La Chine veut vacciner les enfants dès 3 ans

La Chine commencera à vacciner les enfants dès l’âge de 3 ans, alors qu’une augmentation des cas se fait sentir dans plusieurs provinces du pays.

Les gouvernements de nombreuses villes et d’au moins cinq provinces ont publié des avis annonçant que les enfants âgés de 3 à 11 ans devront se faire vacciner, rapporte le MailOnline.

L’élargissement de la campagne de vaccination survient alors que certaines régions du pays doivent prendre de nouvelles mesures sanitaires pour enrayer les éclosions.

La province du Gansu, située au nord-ouest du pays et qui dépend fortement du tourisme, a dû fermer lundi toutes ses attractions touristiques après la découverte de nouveaux cas de COVID.

Dans certaines parties de la Mongolie-Intérieure, des populations ont reçu l’ordre de rester à domicile.

La Commission nationale de la santé chinoise a signalé 35 nouveaux cas de transmission locale cours des dernières 24 heures, dont quatre dans le Gansu.

Même avec une utilisation nationale et mondiale généralisée des vaccins contre la COVID-19, tous les parents ne sont pas rassurés sur le vaccin.

Sinovac a commencé un essai clinique avec 14 000 enfants participants dans plusieurs pays en septembre. Le vaccin de Sinopharm a également été approuvé en Chine pour les enfants.

Les vaccins de Sinopharm et Sinovac sont les plus largement utilisés en Chine, et ont montré leur efficacité pour prévenir les maladies graves et la transmission du virus.

Près de 76% de la population chinoise est vaccinée, soit 1,07 milliard de personnes sur 1,4 milliard.