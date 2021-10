La farce est finie chez les Bengals

Mesdames, messieurs, vérifiez si vous n’êtes pas convaincus. Doutez tant que vous voulez, mais c’est un fait. En vertu de leur victoire contre les Ravens, les Bengals sont actuellement installés au sommet de la conférence américaine.

Pas seulement au sommet de la division Nord, mais bien au sommet de la conférence. Pour vrai de vrai et le pire, c’est que ce n’est pas qu’une heureuse passade. Tout indique que les Bengals, c’est vraiment du sérieux.

Le revirement de situation est spectaculaire pour la troupe de Zac Taylor. En 2019, les tigrés ont été la pire équipe du circuit Goodell. L’an passé, ils montraient des signes de compétitivité avant que le quart-arrière Joe Burrow fût victime d’une grave blessure au genou, mais les résultats ne suivaient pas pour autant.

À leurs trois derniers matchs contre les Ravens, les Bengals prenaient des airs de minets intimidés, avec un pointage cumulatif de 114 à 19 en faveur de leurs agresseurs. Le fait qu’ils aient dominé par 41 à 17 hier en dit long.

Non seulement les Bengals peuvent gagner, mais ils disposent maintenant du genre d’alignement complet qui est en mesure de lancer un message. Ce message, c’est que la rigolade est terminée.

Par les années passées, les Bengals montraient parfois des signes vitaux, avant de s’affaisser gentiment quand arrivaient les duels de division chargés d’importance.

Pas de cadeau

Jusqu’ici cette saison, ils sont allés battre les Steelers à Pittsburgh, ce qu’ils n’avaient pas accompli depuis novembre 2015. Leur victoire d’hier était leur première à Baltimore depuis 2017.

Leurs deux seules défaites ont été encaissées par trois points, face aux Bears et aux Packers (en prolongation).

Les Bengals se dirigent tout droit vers une première place en séries éliminatoires depuis 2015 et si c’est le cas, ils ne l’auront certainement pas volée.

Photo AFP

Plusieurs facteurs expliquent la métamorphose des Bengals, à commencer par l’éclosion du jeune pivot Joe Burrow à sa deuxième saison. Il a été impérial face aux Ravens, avec 416 verges par la passe et trois passes de touché.

Il est devenu le 12e quart-arrière seulement depuis la fusion à lancer au moins deux passes de touché dans chacun des sept premiers matchs d’une saison. Le quart-arrière recrue craintif qu’il était n’hésite plus à dégainer. Remarquable, lorsque l’on pense à la sévérité de la blessure qui avait mis fin prématurément à sa première saison. Il ne montre aucune séquelle physique et encore moins mentale.

Il y a aussi le travail de la défensive qui n’est pas à dédaigner. Celle-ci rejoint le top 5 pour les points accordés, une première depuis 2015. Le noyau est formé de jeunes joueurs qui ont continué de s’imposer contre les Ravens, comme l’ailier défensif Sam Hubbard (2,5 sacs), le secondeur Logan Wilson (7 plaqués) et le maraudeur Jessie Bates (7 plaqués).

La meilleure décision

Là où les Bengals ont le plus frappé dans le mille, envers et contre tous, c’est au dernier repêchage. Ils ont sélectionné le receveur Ja’Marr Chase, qui était familier avec Burrow pour avoir évolué avec lui à LSU, dans la NCAA.

En avril, des voix s’élevaient pour que les Bengals protègent Burrow en optant pour un joueur de ligne offensive.

Or, Chase, avec 201 verges et un touché contre les Ravens, hier, pulvérise les attentes à son endroit.

Il a déjà accumulé 754 verges, le plus haut total dans l’histoire pour un receveur à ses sept premiers matchs. Pas si mal, pour un gars qui laissait échapper tous les ballons lancés vers lui en matchs préparatoires.

Avec des joueurs comme lui et Burrow, il n’y a plus lieu de parler d’un brillant avenir à Cincinnati. Car l’avenir, c’est maintenant.

Gagnants

Les Titans

Les Titans ont offert la performance la plus dominante de la semaine en limitant l’attaque des Chiefs à trois points, une première dans l’ère Patrick Mahomes. Il y a longtemps que la défensive avait été si dominante.

Aaron Rodgers

Les performances du quart-arrière des Packers passent sous silence, mais il ne commet à peu près jamais d’erreurs fatales. Face à Washington, seulement huit de ses 35 passes ont été incomplètes et il a terminé avec trois touchés et aucune interception.

Mike Evans

Avec le nombre grandissant de bons receveurs dans la NFL, il est facile d’oublier à quel point Mike Evans ne fait pas de bruit pour le boulot colossal qu’il accomplit. Il a démoli les Bears avec trois touchés.

Burrow et Chase

Quel tandem redoutable ! Les Bengals sont meilleurs que l’an dernier à plusieurs niveaux, mais le quart-arrière et son receveur de choix font la pluie et le beau temps. Ils élèvent les Bengals à un autre niveau.

Azeez Ojulari

Le joueur recrue des Giants a pris le contrôle du match face aux Panthers avec 2,5 sacs du quart, trois plaqués pour des pertes et il a appliqué la pression à huit reprises. Un jeune joueur à surveiller de près !

Perdants

Les Chiefs

Non seulement les Chiefs ont été désossés par les Titans, mais Patrick Mahomes a quitté la rencontre après avoir été sonné. Semble-t-il qu’il a passé le protocole des commotions cérébrales, mais il n’est pas plus dans son assiette pour autant.

Sam Darnold

Le quart-arrière des Panthers a été retiré du match face aux Giants après une autre performance peu inspirante. Une autre interception et seulement 111 verges. L’entraîneur Matt Rhule a confirmé qu’il reprendrait son poste. Ah bon...

Les Jets

Une autre terrible raclée encaissée aux mains des Patriots dans un match abominable qui a même vu le quart-arrière Zach Wilson subir une blessure à un genou. Le jeune est pitoyablement protégé et ne progresse pas.

Les Dolphins

La décomposition se poursuit. Est-ce que la défaite face aux Falcons est celle qui va pousser le propriétaire Stephen Ross à exiger un échange pour Deshaun Watson ? Quel désastre que cette saison !

Justin Fields

Les déboires des Bears ne peuvent certainement pas être imputables à un quart-arrière recrue, mais quand Justin Fields commet cinq revirements, il ne donne clairement pas de chance à son équipe. Les Bucs ont converti ces cadeaux en 17 points.

La confrontation du lundi | semaine 7

Saints, Nouvelle-Orléans, 3-2

Jameis Winston

Photo AFP

12 tds | 3 ints | 892 vgs

Classement dans la division: 2

Offensive: 28e

Défensive: 15e

Seahawks, Seattle, 2-4

Geno Smith

Photo AFP

2 tds | 1 ints | 340 vgs

Classement dans la division: 4

Offensive: 22e

Défensive: 32e

5 Jeux de la semaine

1. 600 passes de touché

Photo AFP

Une autre semaine, un autre plateau remarquable pour Tom Brady. La deuxième de ses quatre passes de touché face aux Bears était sa 600e en carrière. Il est devenu le seul quart-arrière dans l’histoire à atteindre cette marque, quand il a rejoint Mike Evans dans la zone des buts. Le pire, c’est que Evans, sans doute distraitement, a remis le ballon historique à un spectateur ! Heureusement, l’erreur a été réparée pour récupérer le précieux objet.

2. Passe royale

Photo AFP

Miracle ! Le roi Derrick Henry n’a pas franchi la barre des 100 verges au sol dans l’écrasante victoire des Titans face aux Chiefs. Il n’allait pas être en reste sur la feuille de pointage pour autant ! En début de rencontre, l’imposant porteur de ballon a saisi une remise directe à la porte des buts. Feintant la course, Henry a sauté pour lancer le ballon à l’ailier rapproché MyCole Pruitt dans la zone des buts. Il s’agissait de sa première passe de touché en carrière.

3. Air Bourne

Photo AFP

Il n’y a pas que Derrick Henry qui n’est pas un quart-arrière, mais qui s’amuse à lancer des passes de touché. Le receveur des Patriots Kendrick Bourne a capté une passe de Mac Jones derrière la ligne de mêlée et il a immédiatement repéré à son tour Nelson Agholor sur 25 verges pour le touché. C’était une façon originale pour les Patriots de s’inscrire au pointage face aux Jets, en ouvrant le sac à surprises.

4. Pitts en feu

Photo AFP

L’ailier rapproché recrue Kyle Pitts s’est imposé face aux Dolphins avec sept réceptions pour 163 verges. C’est sa contribution dans un moment critique du match qui a fait la différence. Les Falcons ont repris le ballon en fin de quatrième quart, accusant un retard d’un point. Matt Ryan n’a pas hésité à faire confiance au jeune Pitts en le rejoignant deux fois, pour des gains de 23 et 28 verges qui ont mené au placement victorieux. Pitts est devenu le premier ailier rapproché recrue depuis Raymond Chester, en 1970, à connaître deux matchs de suite d’au moins 100 verges.

5. Ramsey hante Goff

Photo AFP

Qui d’autre que le demi de coin Jalen Ramsey pour réaliser un jeu crucial quand son ancien coéquipier Jared Goff menaçait ? Les Rams détenaient une mince avance de 25 à 19 et les Lions grugeaient du terrain. À la ligne de 12, Goff a tenté de rejoindre TJ Hockenson pour le touché, mais Ramsey a intercepté le relais. Les Rams se sont par la suite dotés d’un coussin avec un autre placement. Les Lions ont bataillé ferme, mais Ramsey veillait au grain.