La vitesse dans un quartier résidentiel, c'est criminel

Je vous fais part d’une discussion que j’ai eu avec David Weiser, le candidat au poste de conseiller municipal dans le district du Plateau à Sainte-Foy pour l’équipe de Marie-Josée Savard. Il dénonce une situation qui perdure depuis trop longtemps : les excès de vitesse par les automobilistes dans les quartiers résidentiels et près des écoles malgré les efforts déployés par la ville de Québec pour contrer ce fléau.

Beaucoup d’insouciants ne comprennent même pas la gravité de leur geste, mais il y a des conséquences très graves à penser que c’est normal d’aller vite parce qu’on est pressé. Frapper un enfant ou un piéton, il y a des conséquences irréparables et, lorsqu’on va vite, ce n’est plus un simple accident, mais un crime.

« J’ai rencontré plusieurs citoyens du Plateau à Sainte-Foy pour connaître les enjeux qui les préoccupaient et, lors du porte-à-porte, des citoyens ont carrément suggéré de criminaliser la vitesse dans les quartiers résidentiels et scolaires, tellement ils craignaient pour la sécurité et la vie des enfants du quartier ». D’autres résidents du Plateau de Sainte-Foy ont également partagé avec lui des témoignages sur cet enjeu, tel ce père, exaspéré et inquiet : « Je n’envoie pas mes enfants à l’école qui est à moins de 200 mètres parce que c’est trop dangereux de traverser la rue » a révélé David Weiser, visiblement concerné par la question des excès de vitesse dans les quartiers résidentiels et près des écoles dans la ville de Québec.

La situation n’est certainement pas seulement celle de la ville de Québec. Beaucoup de municipalités décrient ce fléau. Certains citoyens arrivent à faire installer des pancartes, des dos d’âne dans la rue, des avertissements dans leur quartier. Bonne affaire, mais beaucoup de quartiers résidentiels et scolaires n’ont pas ce genre d’avertissement et certains automobilistes n’ont aucun remord à rouler à des vitesses excessives. «Ça n’arrive qu’aux autres...» Non, une fois qu’on frappe un enfant, il est trop tard. Il faut protéger nos enfants et je crois que le réel problème réside dans le fait que la plupart des gens ne comprennent pas que faire un excès de vitesse dans ce genre de zone peut devenir un crime.

D’une part, beaucoup de gens ne savent même pas que de rouler à 60 km heure dans une zone de 30 km heure implique que si on se fait arrêter, un individu perd son permis de conduire pour un mois puisqu’il roule au double de la limite permise.

D’autre part une personne pourrait être accusée de conduite dangereuse, qui se définit comme suit dans le Code Criminel : « Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances. »

«Eu égard aux circonstance» est une mention très importante puisqu’on parle ici de plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte, comme exemple une zone scolaire ou encore le trafic, la météo, etc. À titre d’exemple supplémentaire, il faut savoir que même si sur l’autoroute la limite est de 100 km heures, quelqu’un pourrait être accusé de conduite dangereuse s’il roule à 100 km heure lorsqu’une tempête de neige lui dicterait de rouler moins vite, puisque que la visibilité est quasi nulle.

Pour déterminer si un conducteur est en situation de conduite dangereuse on devra déterminer si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait agi de la sorte. Donc si quelqu’un roule vite dans un quartier ou il y a des enfants...Posez-vous la question... Est ce qu’une personne raisonnable ferait ça ? Non je ne crois pas, mais malheureusement les gens pressés perdent souvent la tête.

Un des problèmes au Québec, c’est que s’il n’y a pas de blessés ou de mort, il est très rare qu’on porte des accusations de conduite dangereuse. De ce fait, le problème persiste puisque la population n’est pas sensibilisée. Quand un enfant est décédé, il est trop tard...Imaginez si c’est le vôtre...Donc, pensez-y deux fois avant de faire un excès de vitesse dans une zone scolaire ou résidentielle. On a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire.