«Les possibilités sont infinies»

Pour les fans, la série Locke & Key est une échappatoire vers un monde fantastique et mystérieux. Mais pour Connor Jessup, la seconde saison a été un véritable salut, l’extirpant de la morosité de la pandémie. « Je commençais à trouver ça très difficile », raconte l’acteur.

Connor Jessup se souvient avoir été soulagé en mettant les pieds sur le plateau de tournage de Locke & Key, il y a un peu plus d’un an.

Photo courtoisie

« J’étais en confinement depuis le début de la pandémie et je n’avais vu que mon meilleur ami. De débarquer sur un plateau de tournage, entouré de 150 personnes, et de travailler m’a sorti de mon marasme. Je sais que ça peut paraître très banal, mais ça m’a fait un bien fou de pouvoir être créatif, socialiser et m’amuser », raconte l’acteur canadien, en visioconférence avec Le Journal.

Adaptée des romans graphiques à succès du même nom, la série Locke & Key dépeint un univers fantastique où des clés magiques permettent de créer des ponts entre différents lieux, époques et même mondes.

Plus mature

Connor Jessup reprend donc aujourd’hui du service pour une seconde saison débarquée sur Netflix ce week-end. Et si l’intrigue reprend ici où elle avait été laissée, elle trace une toute nouvelle trajectoire pour ses héros.

L’aîné de la famille Locke, Tyler, amorce ces nouveaux épisodes avec une triste réalisation : le compte à rebours vers son 18e anniversaire amorcé, il ne lui reste que quelques mois avant d’oublier tout de la magie qui règne à l’intérieur de la demeure familiale.

« C’est ce qui arrive à tous les adultes ; ils oublient tout ce qui est relié à la magie. Et là, Tyler réalise tout ce que ça implique, les souvenirs qui vont s’effacer de sa mémoire. Il tente à tout prix de s’accrocher à son passé », avance Connor Jessup.

Troisième saison à venir

Alors qu’une troisième saison – déjà tournée – devrait logiquement apparaître sur Netflix l’an prochain, Connor Jessup ne cache pas son désir d’endosser à nouveau le rôle de Tyler Locke dans le futur. Après tout, il reste d’innombrables clés qui n’ont pas encore été utilisées.

« Les possibilités sont pratiquement infinies », atteste-t-il.

« Je n’ai jamais eu autant de plaisir à travailler sur un projet, alors si je le pouvais, je ferais durer Locke & Key pour 10 années. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux qu’espérer », termine-t-il.

La deuxième saison de Locke & Key est disponible sur Netflix.