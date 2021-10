Matapédia: les autorités préoccupées par la hausse des cas

La situation épidémiologique s’est dégradée lundi dans la vallée de la Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, qui est touchée par plusieurs éclosions de COVID-19 et où 39 nouveaux cas ont été diagnostiqués en trois jours.

Plus de 1100 tests de dépistage ont été réalisés en trois jours à la clinique massive de dépistage installée au Club des 50 ans et plus d’Amqui, ont confirmé les autorités de la santé.

Quatre écoles de la MRC de La Matapédia sont aussi touchées par des éclosions.

Pour les écoles Caron et Saint-Ursule d’Amqui, l’enseignement se poursuivra à distance pour la semaine, avec un retour en présentiel prévu le 1er novembre prochain.

«L’enseignement à distance, bien toutes les mesures sont prises par les équipes-écoles. On a des directions et des équipes très dynamiques qui se sont rencontrées en fin de semaine», a expliqué le directeur général du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Une éclosion a également été signalée à l’école primaire de Lac-au-Saumon et un cas a été rapporté à l’école primaire de Val-Brillant. Pour ces deux établissements, la santé publique a demandé aux parents des élèves d’aller faire dépister leurs enfants.

Les cours en présentiel doivent se poursuivre normalement et les mesures ont été rehaussées.

À l’École secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui, la situation demeure stable pour le moment.

Une éclosion de COVID-19 touche par ailleurs l’usine Uniboard de Sayabec.

«Pour la Matapédia, c’est notre première vague. On n’en a pas subi beaucoup les impacts jusqu’à aujourd’hui», a souligné la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie.

À la clinique de vaccination d’Amqui, près de 80 premières doses ont été administrées au cours de la fin de semaine.

«Dans la Matapédia, on avait le plus bas taux de vaccination, on espère changer ça», a ajouté Mme Lavoie.

