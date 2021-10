Maxence Parrot s'approche des Jeux olympiques

Canada Snowboard a annoncé lundi que le Québécois Maxence Parrot a obtenu une nomination provisoire pour participer aux épreuves de Big Air et de Slopestyle des Jeux olympiques de Pékin l’hiver prochain.

Cette place au sein du contingent olympique lui a été attribuée en raison de sa première position au classement mondial de Big Air en 2021. Il devra néanmoins terminer dans le top 30 du Big Air ou du Slopestyle d’ici la fermeture de la fenêtre de qualification olympique, le 17 janvier prochain, pour concrétiser cette participation.

«Je suis content de savoir dès maintenant que j’irai aux Jeux olympiques. Ça va me permettre de me concentrer sur mon entraînement et sur ma préparation olympique. Je n’aurai pas besoin de faire toutes les compétitions en début de saison. Je pourrai choisir celles qui me permettront d’arriver bien préparé aux Jeux», a expliqué Parrot dans un communiqué de la fédération.

Parrot en sera à une troisième aventure olympique. Il avait décroché l’argent au Slopestyle à Pyeongchang en 2018, quatre ans après son baptême olympique à Sotchi.

