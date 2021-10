NFL: un consortium québécois dans la cour des grands

Le consortium Kollide, composé de quatre entreprises québécoises, a été reconnu par la NFL dimanche, car il est l’un des trois lauréats du concours «Helmet Challenge» du circuit Goodell. Le travail est toutefois loin d’être terminé avant de possiblement voir sa technologie sur la tête d’un joueur, dans un vrai match.

Le groupe, qui comprend les entreprises Tactix, Kupol, Numalogics et Shapeshift 3D, en plus d’être allié à l’École de technologie supérieure, a reçu une bourse de 550 000 $US (soit environ 680 000 $CAN), au terme des tests effectués sur son casque. Ce montant lui permettra de poursuivre le développement de sa technologie pour la prochaine année.

«L’objectif dans la prochaine année, c’est de raffiner notre prototype, travailler sur les structures, a affirmé le coordonnateur du projet de Kollide, Franck Le Navéaux. On a soumis un prototype et le but, à la fin de l’année prochaine, c’est d’avoir une solution qui soit commerciale; ça veut dire qui est performante et qui répond aussi aux besoins des joueurs de la NFL.»

COURTOISIE DU CONSORTIUM KOLLIDE

Le consortium voit plusieurs nouveaux défis se présenter devant lui, dont celui de présenter un produit qui sera plus sécuritaire pour les joueurs, mais aussi aimé et accepté par ceux-ci. Évidemment, il s’agira de créer un produit final porté sur les terrains de la NFL.

Kollide est d’ailleurs allé chercher l’avis de deux joueurs de la Ligue canadienne de football, entre autres, durant la dernière année, pour peaufiner certains aspects de son modèle. Le groupe québécois souhaite maintenant obtenir l’avis de plus de joueurs de football, incluant quelques-uns de la NFL, pour continuer d’améliorer son casque.

«C’est la démonstration des performances qu’on a faites et qu’on va faire qui guidera la stratégie commerciale, a ajouté Le Navéaux. On va tout faire pour que cette technologie se retrouve sur la tête des joueurs. [...] J’imagine que d’ici deux ans, ce serait réaliste de voir des casques certifiés, personnalisés, et qu’on puisse les retrouver sur la tête des joueurs.»

COURTOISIE DU CONSORTIUM KOLLIDE

De zéro à pionnier

Le défi s’annonçait grand pour Kollide en débarquant dans le concours, en 2019. Les expertises de chacune de ses quatre entreprises ne se situaient pas spécifiquement dans le domaine de la sécurité d’un athlète professionnel au travers de son équipement. Il l’a toutefois relevé haut la main, devançant entre autres certains grands équipementiers pour lesquels il s’agit de leur spécialité, tels que les deux autres lauréats du concours, soit Xenith (496 500 $US) et Impressio (454 000 $US), deux entreprises américaines qui ont reçu une bourse inférieure.

COURTOISIE DU CONSORTIUM KOLLIDE

«C’est une grande fierté. On est content d’avoir cru en nous. Ç’’a été un sprint. En un an, on est parti de zéro pour développer un casque, a admis Le Navéaux. Ç’’a été beaucoup d’efforts. On est très fiers que notre technologie soit reconnue.»

«[Nous sommes] quatre petites entreprises de Montréal qui ont des expertises de niche, mais qui ont des très grosses expertises, toutes ensemble. Elles font rayonner cet esprit entrepreneurial et collaboratif que l’on peut avoir au Québec. On est des petits, mais on a réussi à faire grand.»

Pour d’autres sports?

Si le concours concernait spécifiquement les casques de la NFL, la technologie utilisée par Kollide pourrait toutefois être utile à plusieurs sports qui permettent des contacts et nécessitent donc des casques, comme le hockey.

«Ce qu’on a développé durant cette année, c’est une méthode de travail. C’est une méthode pour être capable de concevoir un produit et le tester dans des conditions réalistes, a précisé le coordonnateur de projet. C’était dans des conditions d’impact, de casque à casque, mais cette méthode, on peut l’appliquer à d’autres sports, pour d’autres types d’impact, pour d’autres types de collision et avoir une technologie adaptée à un sport, optimisée pour ce sport. On a tous les outils pour attaquer d’autres problématiques.»