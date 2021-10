Nouveau cours d'ECR: des problèmes plus urgents dans le système d’éducation, selon Dominique Anglade

Dimanche, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a annoncé la création d'un nouveau cours, Culture et citoyenneté québécoise, qui remplacera celui d'Éthique et culture religieuse. Dominique Anglade, cheffe de l'opposition, explique que ce changement de cours est une bonne initiative, mais qu'il y a une myriade de problèmes plus urgents dans le système d'éducation.

«Aujourd’hui, dans notre système d’éducation, on parle d’orthophonistes, d’orthopédagogues qui nous manquent», note-t-elle.

«On parle de deux fois plus de taux de décrochage scolaire depuis la pandémie, de personnel enseignant qui n’a pas les qualifications pour enseigner... On a des enjeux majeurs en matière d’éducation aujourd’hui dont j’aimerais beaucoup entendre parler, et c’est bien qu’on parle du cours, mais c’est un écran de fumée par rapport à tous les enjeux que nous avons dans le système d’éducation.»

La cheffe de l'opposition souligne que si le cours peut avoir des impacts positifs, elle se demande toutefois comment il va être donné.

«En matière d’éducation, je pense qu’on a beaucoup d’enjeux qui devraient être mis sur la table», martèle-t-elle.

Selon Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), c'est positif qu'un cours soit revu et qu'il soit davantage axé sur la citoyenneté.

«Revoir, le cours, c'est très bien, mais peu de personnes ont été consultées, on n’a pas l’impression qu’il y a un travail de fond qui a été fait», souligne-t-elle.

«C’est qui les experts en arrière qui ont parlé du contenu pour que ce soit ficelé?» demande-t-elle. «Est-ce qu’il va y avoir des termes qui ne seront pas partisans justement? C’est ce genre de questions là qui sont soulevées.»