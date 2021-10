On n’est pas bornés!

Pourquoi les bien-pensants tiennent-ils pour acquis que lorsque le Québec est fier de sa culture, c’est uniquement de la culture des « de souche » ?

Je vous parlais la semaine dernière de ces commentateurs qui se sont mis à crier au « repli sur soi identitaire » dès qu’on a parlé de remplacer le cours d’ECR par un cours de culture et citoyenneté. D’autres ont tout de suite exigé que le futur cours soit « inclusif ».

Et si la culture québécoise était déjà très, très, très « inclusive » ?

NOTRE CULTURE QUI S’EXPORTE

Je vous donne juste un exemple. Le Canada était à l’honneur la semaine dernière à la Foire du livre de Francfort. C’est le plus important événement de l’industrie du livre au monde.

Qui étaient les cinq auteurs québécois envoyés à Francfort par la SODEC ? Catherine Mavrikakis, Dany Laferrière, Heather O’Neill, Kim Thúy et Michel Jean.

Catherine Mavrikakis : née aux États-Unis d’une mère française et d’un père d’origine grecque ayant grandi en Algérie.

Dany Laferrière : d’origine haïtienne.

Heather O’Neill : une auteure anglophone.

Kim Thuy : d’origine vietnamienne, arrivée au Québec en 1978 comme « boat people », après avoir été réfugiée dans un camp en Malaisie.

Et Michel Jean : auteur innu.

Cinq auteurs, représentant une diversité linguistique, une diversité des premières nations, une diversité d’immigration, de couleurs de peau, etc. Et pas un seul franco soi-disant « pure laine ».

Et après ça, vous allez encore nous dire que l’on est des bornés, fermés à l’autre, et qu’on pratique le « repli sur soi identitaire » ?

Mais ce n’est pas tout. Pour la participation québécoise à cette très importante manifestation culturelle, quel est le seul artiste que le Québec a mis de l’avant ? Dany Laferrière.

Voici ce qu’on peut lire sur le site de la SODEC, sur les expos québécoises à Francfort : « Produite par le Partenariat du Quartier des spectacles, l’exposition Un cœur nomade du commissaire Félix Dagenais retrace, en mots, en images et en sons, la vie de l’auteur Dany Laferrière. De son enfance à Haïti à son entrée à l’Académie française à Paris, Un cœur nomade invite les passants à s’engouffrer dans l’univers de cet homme aux multiples talents et à suivre les traces d’une vie marquée par l’exil, les femmes et les mots.

En complément à l’exposition, l’univers coloré de l’auteur-illustrateur Dany Laferrière prend vie dans la vidéoprojection L’Exil vaut le voyage, sur les lieux et les personnages ayant marqué l’histoire de Dany Laferrière. »

RENDEZ-VOUS EN 2022

Hier, le ministre Roberge a affirmé que le volet culture du futur programme Culture et citoyenneté serait axé sur « ses fondements, son évolution, son héritage et ses œuvres ».

Pourquoi je vous parle en détail de cette participation du Québec à la Foire de Francfort ? Parce que ce petit exemple reflète à merveille ce que les militants woke refusent de voir : la fierté que les Québécois ressentent à l’égard de leur culture, c’est une fierté « inclusive ».

La prochaine fois que j’en entends un parler de « repli sur soi », je lui envoie une saucisse de Francfort à la tête.