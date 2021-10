C’est pourtant pas si compliqué quand on respecte les règles fondamentales du jeu.

Le Canadien l’a montré samedi soir.

Quand on joue avec l’énergie du désespoir, quand on joue dans la collectivité, en aidant ses compagnons de jeu, en encadrant bien le porteur du disque, en allant dans les coins de la patinoire pour ravir la rondelle à l’adversaire ; quand on joue avec détermination,

habituellement cela mène aux succès.

Cela signifie que l’on compétitionne.

Le but de Hoffman

Samedi soir, on a réuni les conditions gagnantes.

D’accord, l’adversaire n’a pas tardé à concéder la victoire. Le but de Mike Hoffman a changé la donne.

En l’espace de quelques secondes, il a sorti l’attaque à cinq de l’anonymat. Hoffman a démontré pourquoi il avait obtenu un contrat avec le Canadien. En supériorité numérique, il est parmi les meilleurs de la Ligue nationale.

Son but a lancé le CH sur la bonne voie. Pour la première fois depuis le premier but marqué à Toronto, par Jonathan Drouin, le 13 octobre, le Tricolore a compétitionné en tenant le gouvernail. On a immédiatement réalisé que ce groupe était poussé par un sentiment d’urgence.

Une victoire avant une séquence de quatre matchs à l’étranger est ce que convoite une formation.

Ducharme respire mieux

Maintenant, Dominique Ducharme peut respirer un peu plus à l’aise. Il avait beau dire que son équipe allait sortir de cette mauvaise passe et qu’elle profiterait de cette triste expérience, il fallait d’abord poser un geste concret.

Mathieu Perreault et le Tricolore ont comblé les amateurs réunis au Centre Bell.

Maintenant, ils doivent maintenir l’intérêt et il n’y a qu’une façon d’y parvenir : avec des victoires, avec des performances où chacun mettra l’épaule à la roue.

Ducharme et ses adjoints savent très bien que le Canadien n’est toujours pas sorti du bois, car n’allez pas croire que les inquiétudes des décideurs de l’équipe se sont toutes dissipées.

Nick Suzuki n’a toujours pas marqué et la frustration se manifeste de plus en plus.

Cole Caufield, comme Suzuki, devra apprendre à composer avec l’adversité... ce que les deux joueurs ont rarement expérimenté au cours de leur carrière.

Brendan Gallagher puise constamment dans ses ressources pour apporter sa contribution, mais les résultats tardent à venir.

Jake Evans a reçu un premier avertissement samedi. Il risque de perdre sa place au sein du troisième trio. Mathieu Perreault gagne du terrain.

La brigade défensive a montré des signes encourageants, mais elle a besoin de renforts. Sami Niku a fait une entrée remarquée, cependant il ne faut pas s’emballer trop rapidement, surtout quand on consulte la feuille de route du jeune Finlandais. Par contre, force est d’admettre qu’il a donné aux entraîneurs des arguments pour faire poursuivre l’expérience.

Immense défi

On réfère souvent au caractère d’une équipe, on questionne le leadership quand ça ne tourne pas rond.

On dit souvent qu’un voyage en début de saison permet toujours à une équipe de resserrer les rangs, de créer une nouvelle atmosphère à l’intérieur du vestiaire et de tisser les liens chez les patineurs.

Il s’agit d’un défi de taille. Si cette première victoire enlève momentanément un peu de pression, n’en demeure pas moins que le Canadien doit combler un retard important et que cinq points sur huit devraient être un objectif réaliste. De toute façon, il n’y a plus d’option pour le Canadien.

Dans l’ouest des États-Unis, il aura l’occasion d’améliorer sa fiche de 1-5 puisque le Kraken de Seattle, les Kings de Los Angeles et les Ducks d’Anaheim éprouvent des difficultés.

Ce sera un match particulier pour Phillip Danault, mais les Kings ont perdu leur meilleur défenseur : Drew Doughty. Les Ducks sont jeunes et dynamiques, mais ils sont en période de reconstruction.

Les Sharks ? Ils représentent l’une des équipes-surprises du début de la saison. Logan Couture et Tomas Hertl sont deux centres de haut niveau. Brent Burns et Erik Karlsson jouent à la hauteur des attentes.

Quand Dominique Ducharme prétend que son équipe va apprendre de cette mauvaise expérience, qu’une victoire est un premier pas dans la bonne direction, une séquence de quatre matchs à l’étranger fournit généralement des réponses à bien des interrogations ?

Leafs : la même histoire

Photo AFP

Au cours d’une saison de 82 matchs, il arrivera qu’une équipe éprouve bien des difficultés dans une soirée.

Mais, l’effort déployé par les Maple Leafs de Toronto samedi, à Pittsburgh, a de quoi soulever la colère des partisans. On répète, depuis le début du camp d’entraînement, que les Maple Leafs ont oublié cette autre déroute en séries éliminatoires le printemps dernier, face au Canadien.

Ils n’ont rien compris !

Qu’ils avaient finalement compris que le succès ne venait pas uniquement avec le talent, qu’il fallait trimer dur pour atteindre les résultats escomptés.

Or, samedi, les Leafs ont donné l’impression qu’ils n’avaient rien compris.

Qu’ils refusaient toujours de quitter leur zone de confort. Ils affrontaient une équipe privée des services de Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jeff Carter, Kristopher Letang et Brian Rust. Ils devaient sans doute croire que ce serait une petite soirée facile.

Ils ont été humiliés 7 à 1. La veille, ils avaient perdu 5 à 3 devant les Sharks de San Jose, match disputé devant leurs partisans, au Scotiabank Arena, à Toronto.

Ce soir, ils sont à Raleigh, et s’ils ne sont pas animés par un sentiment d’urgence face à Jesperi Kotkaniemi et aux Hurricanes, Sheldon Keefe se retrouvera dans une situation inconfortable.

Et Mitch Marner, la cible des partisans des Leafs, va passer un mauvais quart d’heure, surtout avec une fiche d’une mention d’aide en six matchs et un différentiel de moins trois.

Sans oublier que Auston Matthews n’a pas marqué à ses trois premiers matchs.