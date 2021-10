«Prendre le vent»: en voilier sur l’Atlantique, de Trois-Rivières à la Guadeloupe

La chaîne Évasion nous invitera dès le printemps prochain à lever les voiles avec la nouvelle série Prendre le vent, dans laquelle trois aventuriers entreprendront une double traversée de l’Atlantique, de Trois-Rivières jusqu’en Guadeloupe, sur un voilier de 37 pieds, poussé par les vents et les courants de l’océan.

En 10 épisodes d’une heure, on partira en périple avec Yoann (30 ans), sa conjointe Élisabeth (27 ans) et son frère Guillaume (32 ans) sur leur voilier écologique, Le Bleuet, en compagnie de leur fidèle compagnon à quatre pattes, Jackson, chien d’origines Labrador et Husky.

Le trio de navigateurs, dans une perspective de neutralité carbone, a largué les amarres en juin dernier avec l’objectif de réduire au minimum sa consommation d’énergie fossile, et d’avoir recours le moins souvent possible au moteur de son voilier.

Pendant 10 mois, nos protagonistes ont fait escale dans des endroits de rêve comme l’Archipel-de-Mingan, les Îles-de-la-Madeleine, les Açores, Madère, les îles Canaries et le Cap-Vert, en Afrique. L’aventure s’est terminée en Guadeloupe, après 5000 milles marins (ou 9000 kilomètres).

PHOTO COURTOISIE, Évasion

Dans l’émission, on fusionnera comme eux avec la nature à travers des paysages à couper le souffle, des rencontres enrichissantes et des défis de toutes sortes, en plus de se sensibiliser à l’importance de notre environnement.

Prendre le vent, une production de Blimp Télé en collaboration avec Québecor Contenu, à voir au printemps 2022 sur Évasion.

