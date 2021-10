Aéroport Jean-Lesage: Québec et Londres sans escale à partir du 11 mai

Les voyageurs pourront profiter de cette exclusivité dès le 11 mai et jusqu’au 28 septembre 2022. Un vol par semaine reliera Québec et l’aéroport Londres-Gatwick.

À l’inverse, les touristes britanniques auront un accès direct à la ville de Québec.

«Londres est le marché international numéro un au monde et le fort potentiel touristique de cette route, tant pour les voyageurs québécois que pour les Britanniques qui souhaitent visiter notre belle province est indéniable. L’ajout de cette liaison fait partie intégrante de notre plan stratégique et de nos ambitions de développement au départ de la Capitale-Nationale», a dit Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Pour Air Transat, il s’agit d’un deuxième accès direct à l’Europe, après Paris, à partir de Québec.

«La pandémie a eu une incidence sur l’industrie du voyage dans le monde entier. Cette annonce, c’est une bouffée d’air frais pour notre aéroport, pour l’industrie touristique [...], et pour nos citoyens qui ont hâte de retrouver le plaisir de voyager», a ajouté Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale.

Les passagers voyageant vers Londres le feront à bord des appareils de nouvelle génération Airbus A321neoLR qui consomment 15% moins de carburant.

En plus de desservir Londres, Air Transat prévoit également redémarrer sa liaison entre Québec et Paris. Les amoureux du soleil seront aussi comblés par les vols directs vers Fort Lauderdale (offerts à l’année), ainsi que les liaisons vers Cancún et Punta Cana.

Par ailleurs, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé un soutien de 2 M$ à l’aéroport Jean-Lesage afin de l’appuyer dans le développement de liaisons aériennes internationales directes vers Québec. L’aide financière gouvernementale permettra aussi de promouvoir les nouvelles liaisons au sein de ces destinations.

La ministre Proulx en a fait l’annonce en marge d’une conférence de presse tenue par Air Transat et l’aéroport Jean-Lesage concernant l’ajout d’une nouvelle liaison entre ce dernier et Londres.

