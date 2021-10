Un long escalier de 294 marches au Bois-de-Coulonge pour relier des sites d'exception

Québec aura un nouvel escalier imposant l’été prochain pour relier le pied de la côte Gilmour au parc du Bois-de-Coulonge.

L’escalier de 294 marches sera composé de plusieurs paliers et comptera deux aires de repos aménagées à ses extrémités. Des sentiers complèteront le lien piétonnier.

Les travaux pour réaliser l’escalier du Bois-de-Coulonge se poursuivront le printemps prochain.

L’inauguration est prévue à l’été 2022. Les coûts sont estimés à 2,3 millions de $ et sont assumés entièrement par la Commission de la Capitale Nationale du Québec.

Un endroit stratégique

La construction offrira un lien plus sécuritaire aux piétons qui utilisent actuellement la coulée Saint-Denis pour relier la côte Gilmour au Bois-de-Coulonge. Un stationnement gratuit est disponible à ces deux endroits.

Situé à l’extrémité ouest du parc des Champs-de-Bataille, l’escalier reliera éventuellement la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain.

L’escalier sera cependant fermé l’hiver, son entretien étant trop compliqué à cette période de l’année.

Dans les plus grands

Le projet deviendra le quatrième escalier de Québec quant au nombre de marches.

Par comparaison, celui de la chute Montmorency en compte 487, celui du Cap-Blanc, reliant les plaines d’Abraham au boulevard Champlain, en a 398 et celui de la Promenade des Gouverneurs, entre la terrasse Dufferin et les plaines d’Abraham, en dénombre 310.

«Chaînon manquant»

« Le projet que nous dévoilons s'inscrit dans une vision ambitieuse de mise en valeur des attraits récréotouristiques de notre Capitale-Nationale. Ce nouveau lien piétonnier constitue le chaînon manquant permettant de relier trois sites exceptionnels, soit le parc du Bois-de-Coulonge, le parc des Champs-de-Bataille, au pied de la côte Gilmour et la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain une fois celle-ci complétée à l'été 2023 », a indiqué par communiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Ce superbe aménagement urbain vise à créer un lien naturel entre deux des plus importants parcs de la haute ville de Québec, en plus de contribuer à la mise en valeur du parc du Bois-de-Coulonge en y favorisant l'accès par le pied de la côte Gilmour et l'extrémité est de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain», a déclaré dans le même communiqué Marie Claire Ouellet, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Les plus imposants escaliers de Québec

Chute Montmorency: 487 marches

Cap-Blanc*: 398 marches

Promenade des Gouverneurs**: 310 marches

Bois-de-Coulonge 294 marches

* Des plaines d’Abraham au boulevard Champlain

** De la terrasse Dufferin aux plaines d’Abraham

