Une Allemande de l'EI écope de dix ans de prison pour le meurtre d'une fillette yazidie

Munich | Accusée d'avoir laissé mourir de soif une fillette yazidie réduite en esclavage en Irak, une Allemande membre du groupe jihadiste État islamique (EI) a été condamnée lundi à dix ans de réclusion par un tribunal de Munich.

Accusée notamment de crime de guerre et meurtre, Jennifer Wenisch, 30 ans, encourait la prison à vie dans l'un des premiers procès au monde à poursuivre un crime de guerre contre les Yazidis, minorité kurdophone persécutée et asservie par les jihadistes en Irak et en Syrie.

Cette Allemande originaire de Lohne, en Basse-Saxe (nord-ouest), s'était rendue en Irak pour rejoindre "ses frères", comme elle l'a expliqué lors du procès qui avait débuté en avril 2019.

Pendant plusieurs mois, elle y a patrouillé, armée, au sein de la police des mœurs à Falloujah et Mossoul. Cette force veillait notamment au respect des règles vestimentaires et de comportement fixées par les jihadistes.

À l'été 2015, elle et son mari d'alors, Taha Al-Jumailly, actuellement jugé à Francfort dans une procédure parallèle, ont acheté parmi un groupe de prisonniers une fillette de cinq ans et sa mère issues de la minorité yazidie afin de les exploiter en tant qu'esclaves, selon l'accusation.

Morte de soif

Après de nombreuses maltraitances, la petite fille a été «punie» par le mari de l'accusée pour avoir uriné sur un matelas, puis attachée, par des températures autour de 50 degrés C, à une fenêtre à l'extérieur de la maison.

La fillette est morte de soif tandis que sa mère, Nora T., avait été contrainte de rester au service du couple.

Accusée d'avoir laissé faire son compagnon sans intervenir, Jennifer Wenisch a affirmé à l'audience avoir «eu peur» qu'il «ne (la) pousse ou l'enferme».

Ses avocats, comme ceux de Taha Al-Jumailly, ont tenté de suggérer que la fillette, emmenée plus tard dans un hôpital de Falloujah, n'était peut-être pas décédée.

Une version contestée par la mère de l'enfant, Nora T., qui vit désormais cachée en Allemagne. Témoin clé, la survivante a été entendue lors des procès des ex-époux.

«On va faire de moi un exemple pour tout ce qui s'est passé sous l'EI. Il est difficile d'imaginer que cela soit possible dans un État de droit», s'était défendue Mme Wenisch lors de l'une des dernières audiences, selon des propos rapportés par le journal «Süddeutsche Zeitung».

Sur écoute

Elle avait été arrêtée par les services de sécurité turcs en janvier 2016 à Ankara puis extradée vers l'Allemagne.

Mais elle n'a été placée en détention qu'en juin 2018, après avoir été arrêtée en tentant de rejoindre avec sa fille de deux ans les territoires que l'EI contrôlait encore en Syrie.

C'est au cours de cette tentative qu'elle a raconté sa vie en Irak à son chauffeur. Ce dernier était en réalité un informateur du FBI qui la conduisait dans une voiture équipée de micros. Le parquet a utilisé ces enregistrements pour l'inculper.

Ce procès est l'un des premiers concernant des crimes commis sur les Yazidis, minorité kurdophone du Nord de l'Irak.

En octobre 2020, une Germano-Tunisienne, épouse d'un jihadiste, avait été condamnée par un tribunal allemand à trois ans et demi de prison pour avoir notamment contribué à réduire à l'état d'esclave une jeune Yazidie lorsqu'elle séjournait en Syrie.

La petite minorité ethnoreligieuse yazidie a été particulièrement persécutée par les jihadistes, qui ont réduit ses femmes à l'esclavage sexuel, enrôlé de force des enfants-soldats et tué des hommes par centaines.

Irakiens non-arabes et non-musulmans, de nombreux Yazidis ont trouvé refuge en Allemagne, notamment dans le sud-ouest du pays, où des femmes et leurs enfants, victimes de viols répétés, ont été pris en charge et soignés.