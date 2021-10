Une entreprise familiale en pleine expansion

Photos courtoisie

La Maison Smith, qui a vu le jour en 2013 au cœur du Vieux-Québec, investira 1,2 million afin de regrouper l’ensemble de ses opérations de production sous le toit de sa succursale de la 3e avenue, dans le quartier Limoilou. Ce projet implique l’acquisition et la réfection entière de la bâtisse adjacente, l’implantation de l’usine de torréfaction, auparavant située sur l’île d’Orléans ainsi que la revitalisation de la façade (voir la maquette sur la photo du haut). Les travaux devraient s’achever au printemps 2022. Par ailleurs, Jérôme Turgeon de La Maison Smith m’annonce l’ouverture de sa plus grande succursale en plein cœur de la vie étudiante aussi pour 2022. C’est dans la future résidence étudiante construite par la Société d’investissement Gilbert, près de la Pyramide (photo du bas), à l’intersection Chemin Sainte-Foy et Nérée-Tremblay, que s’installera la plus récente succursale où se côtoieront des étudiants, de nombreux professionnels et plusieurs sportifs.

Nouveau chef au Champlai

C’est à Hugo Coudurier (photo) que le Fairmont Le Château Frontenac vient de confier les commandes des fourneaux de son prestigieux restaurant Champlain. Natif de la ville de Québec, et cumulant près de 20 années d’expérience dans des établissements de classe mondiale, il intégrera, dès le mois de décembre, l’équipe de Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac. Revoyons ensemble son parcours. Début des années 2000, il travaille au Laurie Raphaël, sous la direction de Daniel Vézina, avant de s’établir en France. Après une formation à l’Académie Culinaire CFA La Noue à Dijon, il a gravi les échelons, pour ensuite devenir un chef de renom à Las Vegas puis en Asie, où il a ouvert ses propres restaurants. Hugo Coudurier revient chez lui et réalise son rêve d’enfance en devenant chef du restaurant gastronomique de ce grand hôtel. Bienvenue chez vous, chef !

Week-end de camaraderie

Pour la première fois depuis la mise en place des nouvelles normes de santé entourant la pandémie de COVID-19, la Filiale 265 de la Légion canadienne a tenu, du 10 au 12 septembre dernier, un premier rassemblement de ses membres. Après un souper vendredi et l’assermentation de 10 nouveaux membres, sur les 57 inscrits depuis le début de la pandémie, samedi, le Week-end s’est connu par l’assemblée générale des membres avec les rapports des comités, les présentations des différents certificats tant attendus et les élections de tous les postes. Sur la photo, l’assermentation des nouveaux membres sous l’œil du président de la Filiale Pierre Gosselin.

En souvenir

Le 25 octobre 2000, Raymond Bourque entre dans l’histoire de la LNH. En récoltant deux mentions d’aide, dans une victoire de 2-1 de l’Avalanche du Colorado sur les Predators de Nashville, il atteint le plateau des 1532 points en carrière battant ainsi le record de Paul Coffey pour le plus de points par un défenseur.

Anniversaires

Rosaire Bertrand (photo de gauche), député péquiste de Charlevoix Charlevoix (1994-2007) et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale (2001 à 2007), 85 ans...Yvon Charest (photo de droite), ex-président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, 65 ans...Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, 37 ans...Noémie Godin-Vigneau, comédienne et actrice québécoise, 46 ans...Pedro Martinez, joueur de baseball dominicain, avec les Expos de 1994 à 1997, 50 ans...Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise, 53 ans...Wendel Clark, hockeyeur de la LNH (1985-2000) avec les Nordiques en 1994-95, 55 ans...Réjean Houle, joueur de hockey (1969-83 Canadien, Nordiques), directeur-gérant du Canadien (1995-2000), 72 ans.

Disparus

Le 25 octobre 2016 : Richard Martin, 78 ans, comédien, réalisateur et producteur de télévision québécoise... 2018 : John Ziegler, 84 ans, président de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1977 à 1992... 2017 : Vahé Kasapoglu, 69 ans, ex-directeur du développement économique de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures... 2014 : Jack Bruce, 71 ans, bassiste et chanteur du groupe de rock britannique Cream... 2013 : Paul Reichmann, 83 ans, un des plus grands noms du monde de l’immobilier... 2012 : Claudette Charbonneau-Tissot, 65 ans, (Aude), écrivaine québécoise... 2002 : Richard Harris, 72 ans, acteur irlandais... 1999 : Payne Stewart, 42 ans, golfeur professionnel américain... 1995 : Bobby Riggs, 77 ans, tennisman américain.