Une généreuse satire au théâtre La Licorne

C’est à la sauce irlandaise, ou plutôt britannique, qu’est servie une délicieuse comédie noire à La Licorne.

La pièce Ulster American ne fait pas dans le raffinement. Elle souligne à gros trait la misogynie, l’ignorance et les relations de pouvoir que les hommes voudraient bien conserver sur les femmes. Cette approche provoque de nombreux rires chez le public tellement l’attitude des personnages est odieuse. Et elle amène probablement les spectateurs à se demander s’ils ne portent pas aussi un peu en eux certains de ces défauts.

Cette satire primée a été écrite en 2018 par David Ireland, qui malgré son nom de famille se considère comme Britannique, même s’il a grandi en Irlande du Nord.

Dans cette œuvre bien mise en scène par Maxime Denommée, une dramaturge nord-irlandaise protestante (interprétée par Lauren Hartley) rencontre pour la première fois un acteur américain d’Hollywood (David Boutin). Ce dernier a traversé l’Atlantique afin de jouer à Londres dans sa pièce portant sur le conflit interreligieux en Ulster.

Ces deux protagonistes sont accompagnés d’un metteur en scène anglais rendu par Frédéric Blanchette.

Après des accueils chaleureux et enthousiastes, ce rendez-vous tourne mal lorsque l’ignare américain se rend compte qu’il ne s’agit pas d’un spectacle sur un « bon » terroriste irlandais catholique, mais plutôt sur son vis-à-vis unioniste protestant. Le texte qu’il disait si fort et incroyable se métamorphose sous ses yeux en un appel à la haine. L’identité est donc un des thèmes forts de la pièce.

Étant en complet désaccord avec cette trame, il essaie de convaincre, avec l’appui du metteur en scène, la jeune femme de changer sa pièce du tout au tout pour que le « héros » soit catholique.

Comédiens à la hauteur

La distribution de spectacle est solide. David Boutin est merveilleux dans la peau de ce comédien oscarisé à la fois hyper intense, fragile et convaincu. Il est bien complété par Frédéric Blanchette qui passe de la mièvrerie à la menace sans effort. Et Lauren Hartley est assurée sous les traits d’une jeune femme comblée et enthousiaste, mais qui doit afficher par la suite force et détermination.

Ce texte traduit pour la première fois en français par François Archambault est drôle et rythmé. Le récit est évidemment truffé d’invraisemblance, mais c’est le propre d’une telle satire.

Après une deuxième partie qui perd un peu de souffle par rapport à la première, la fin (surprenante) ressemble à un gâteau avec beaucoup de glaçage. Certains vont s’en lécher les babines, tandis que d’autres vont la trouver un peu trop calorique à leur goût. Elle pastiche un célèbre réalisateur d’Hollywood dont on taira le nom pour ne pas vendre la mèche !

Ulster American est présenté jusqu’au 13 novembre à La Licorne.