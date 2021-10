Zach Wilson ratera les prochaines semaines

La saison de misère des Jets de New York s’est poursuivie avec une bien mauvaise nouvelle: le quart-arrière Zach Wilson sera absent pour une période de deux à quatre semaines.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, lundi.

La veille, le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFL a subi une blessure au ligament croisé postérieur de son genou droit. Il s’est fait cette blessure dans un humiliant revers de 54 à 13 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Jets et leur jeune pivot connaissent une saison 2021 très difficile, eux qui n’ont engrangé qu’une seule victoire en six sorties. Wilson est à égalité avec Patrick Mahomes pour le plus grand nombre d’interceptions lancées avec neuf. Il a aussi réussi seulement quatre passes de touché et il a le troisième pire taux de réussite pour les passes complétées parmi les pivots du circuit Goodell avec 57,5 %.

Flacco en renfort

Afin de pallier à l’absence de Wilson, les Jets ont fait l’acquisition du quart-arrière Joe Flacco des Eagles de Philadelphie.

Selon le réseau NFL Network, la formation de la Grosse Pomme a donné un choix de sixième ronde à l’encan amateur de 2022 pour obtenir les services du vétéran de 36 ans.

Il s’agit d’un retour chez les Jets pour Flacco, lui qui a porté leur uniforme en 2020. En cinq parties cette saison-là, il avait subi quatre revers et complété 55,2% de ses passes pour 864 verges et six touchés. Cette année, le pivot n’a pas disputé de partie avec les Eagles.

On ne sait toujours pas qui de Flacco ou Mike White obtiendra le prochain départ chez les Jets. Le deuxième est celui qui a pris la relève de Wilson contre les «Pats».

White a complété 20 de ses 32 passes tentées pour des gains de 202 verges et un majeur dans ce match. Il a aussi été victime de deux interceptions.

Dimanche prochain, les Jets recevront la visite des Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium.