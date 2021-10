CARIGNAN, Sœur Marguerite

(Communauté des Ursulines)



Aux Jardins d'Évangeline, le 21 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, dont 67 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marguerite Carignan, (Sainte-Alice), fille de feu monsieur Thomas Carignan et de feu dame Aurore Mailhot. Elle était native de Sainte-Cécile-de-Lévard de Nicolet.L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Marguerite laisse dans le deuil ses sœurs Monique, Lucette, Agathe et ses neveux et nièces bien-aimés et cousins et cousines dont elle a toujours gardé de beaux et bons souvenirs. Dans la paix, elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédée, Conrad, Jeannette, Florestine, Guy, ainsi que sa belle-sœur et ses beaux-frères, Isabelle Lacroix, Jean-René Beauchesne, Fernand Laquerre et Wilfrid Côté. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison de soins des Jardins d'Évangeline) qui a accompagné Sœur Lucille avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Marguerite ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8.