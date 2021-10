CANTIN, Jean-Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Cantin, époux de dame Solange Moisan, fils de feu monsieur Ernest Cantin et de feu dame Eva Wanness. Il demeurait à Saint-Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 30,et de là au cimetière paroissial. Outre son épouse, monsieur Cantin laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Anne Paquet), Chantal (André Genest), Richard (Marie Lamarre) et France; ses petits-enfants: Alexia (Gérard), Janny (Jimmy), Mathieu (Josée), Alexandra (Marc-André), Raphaël et Olivier; ses frères et sœurs: Pierrette (Jean-Claude Voyer), André (Luce Cantin), Yvon (feu Sylvana Moisan), Francine (Gérald Welsh) et feu Martine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Antoinette (feu Adrien Dubuc), feu Simone (feu Robert Genest), feu Rita (feu Jules Borgia), Gertrude (feu Rosaire Dubuc), feu René (feu Jeannette Voyer), Alice (feu Henri Voyer), feu André (Aline Moisan), feu Noël (Marielle Vallée), Thérèse (Maxime Voyer), Adrienne (feu Roger Hardy) et Bruno; sa filleule Mireille Cantin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins intensifs et intermédiaires de l'hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.