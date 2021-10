RUEL, Dominique



Le 20 octobre 2021, après une lutte continue contre la maladie, Dominique nous a quittés paisiblement, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 71 ans. Il était l'époux de Yolande Asselin, fils de feu monsieur Raymond Ruel et feu madame Irène Gagnon. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à lajeudi le 28 octobre 2021 de 19 h à 21 h 30 ainsi que vendredi le 29 octobre 2021 de 9 h 30 à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse: madame Yolande Asselin; ses enfants: Simon, Sonia (Frédéric Brochu), Karine (Frédéric Lavigne), Manon (Dave Fortin), Josée (François Grenier) et Pascal (Catherine Breton); ses petits-enfants: Charles et Léa Lavigne, Natan, Danik et Alice Brochu, Madeleine Grenier, Justin, Mathéo et Elliot Ruel; ses frères et sœurs: Claudette (René Goulet), Bertrand (Francine Gosselin), Jacinthe (feu Alain Gonthier), Yvan, Ginette (Alain Morin), Marcel (Élaine Martel), Gisèle (Rémi Lapierre); sa belle-famille: Monique, Thérèse (Paul-Émile Asselin), Hélène (Alain Lacroix), Louise (René Aubé), Françoise, Jean-Pierre (Myriam Lemieux) et Gilles (Lyne Beaumont); plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier toute l'équipe du CLSC de St-Lazare et le Docteur Michel Côté. La famille aimerait que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Paroisse St-Benoit de Bellechasse (Paroisse de St-Charles) ou à la Société de la SLA du Québec au 5415 Rue Paré, bureau 200 Mont-Royal, Qc H4P 1P7 ou au www.sla-quebec.ca, des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la