Antoine Joubert a conduit les véhicules les plus attendus de 2022

La semaine dernière, le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert était dans la région de Détroit à titre de membre du jury du North American Car, Truck and Utility of The Year (NACTOY). Il a ainsi eu l’occasion de mettre à l’essai une panoplie de véhicules que nous attendons avec impatience pour 2022.

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto qu’il anime avec son collègue Germain Goyer sur QUB Radio, Antoine Joubert a partagé ses premières impressions de conduite.

Il a également précisé que les finalistes allaient être dévoilés cet automne au cours du Salon de l’auto de Los Angeles et que le jury allait annoncer les gagnants en début d’année prochaine.

Rivian R1T : une camionnette 100% électrique

Rivian est un constructeur automobile floridien qui est désormais établi en Californie. Au Salon de l’auto de Los Angeles en 2018, l’entreprise américaine a dévoilé un VUS et une camionnette entièrement électriques. Antoine Joubert a finalement pu mettre à l’essai la camionnette., baptisée R1T

« Voyez Rivian comme étant l’équivalent aventurier de Tesla. Ce qu’on veut chez Rivian, c’est établir un réseau de bornes de recharge qui sera propre à la marque qu’on va installer dans des milieux urbains, mais aussi à flanc de montagne ou dans des parcs de ski et de randonnées », indique Antoine Joubert au sujet du constructeur.

Antoine s'est également dit très surpris par les perfiormances de cette camionnette toute électrique, qui s'avère plus compacte qu'elle a l'air. « La puissance est phénoménale, c’est un peu plus de 800 chevaux. [...] C’est plus petit qu’un F-150, on est plus près d’un Toyota Tacoma. » D'ailleurs, la caisse arrière est toute petite, mesurant à peine 4,5 pieds. « Par contre, tu as des espaces de rangement à des endroits inimaginables », souligne Antoine, qui mentionne la présence d'un tunnel de rangement sous la caisse devant l’essieu arrière. D’ici quelques mois, il est prévu que les premiers exemplaires arrivent au Canada ».

Volkswagen Golf GTI et Golf R : le duo de l’heure

Malheureusement, 2021 marquait la fin de l’aventure pour la Volkswagen Golf en Amérique du Nord. Or, dans ses versions à vocation sportive, la Golf demeure. Et pour 2022, Volkswagen introduit la huitième génération des Golf GTI et R. Pour la première fois, Antoine Joubert a pu en faire l’essai.

« J’ai essayé une GTI à boîte manuelle et une Golf R avec la DSG. Je te confirme que je préfèrerais une Golf R avec une boîte manuelle même si la DSG fait un boulot exceptionnel », analye Antoine Joubert, visiblement impressionné par ce nouveau modèle. Antoine c'est tout de même montré déçu par la présentation intérieure. Le truc que je n’aime pas de la nouvelle génération de la Golf, c’est que tu n’as plus de planche de bord. Ce ne sont que des écrans. Tu me parles d’une petite sportive avec un cachet unique, donne-moi de la viande et lâche-moi les écran! ». lance-t-il.

Ford Maverick : une petite camionnette au grand potentiel

Pour 2022, Ford introduit une nouvelle camionnette : la Maverick. Plus petite que le Ranger, elle devient le nouveau véhicule d’entrée de gamme du constructeur américain.

« J’ai conduit la version hybride à deux roues motrices et le 2,0 L turbocompressé à rouage intégral», explique-t-il, assurant que le produit est convaincant... mais qu'on n'atteint pas le niveau de luxe et de raffinement d’un Hyundai Santa Cruz. Heureusement, le prix est pensé en conséquence, avec une facture initiale de 25 900 $. « Tu peux rester raisonnable en ne prenant pas une version Lariat et l’ensemble FX4. Quand tu vas jouer dans les 37 000 à 40 000 $, on est dans le territoire d’un Santa Cruz et à ce moment-là, je prendrais probablement un Santa Cruz », analyse Antoine Joubert.

