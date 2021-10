LEVESQUE BOULIANNE, Juliette



Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) des Bergeronnes, le 5 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée paisiblement madame Juliette Levesque, épouse de feu monsieur Jacques Boulianne. Née à Sacré-Cœur, elle était la fille de feu Élia Manning et de feu Roland Levesque. Madame Levesque laisse dans le deuil ses enfants : Michelle Boulianne (Christian Gagnon), Hélène Boulianne (Alain Dufour), feu Denise Boulianne (Hervé Therrien) et Yves Boulianne (Caroline Roberge); ses petits-enfants: Tania (Pierre), Jimmy (Jennifer), Julie (Sylvain), Laurent (Valérie), Virginie, Eric, Maxime, Olivier (Lisa-Marie) et Jérôme (Jolyanne); ses arrière-petits-enfants : Noémie, Nathan, Justin, Logan, Maude, Anabelle, Mathis, Thomas et Anoki. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances au, à compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière de Tadoussac.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD des Bergeronnes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.