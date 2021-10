Bon match, mais pas le résultat espéré

Le résultat du match entre le CF Montréal et le Toronto FC, samedi, semble cruel pour la troupe de Wilfried Nancy. Il est assez facile de croire que le onze montréalais désirait amasser trois points au classement sur la pelouse du BMO Field, et non livrer un match nul de 1 à 1 à son rival naturel.

Toutefois, il s’agit d’un résultat plutôt mérité, car le match était assez égal.

Les deux équipes ont bien maîtrisé le ballon et chacune est arrivée près de la boîte adverse. Mais, en même temps, aucune des deux n’a été en mesure d’établir une véritable possession du ballon et de la position sur le terrain.

Même si le CF Montréal a eu plusieurs bonnes chances de marquer, son adversaire a également profité de plusieurs occasions de toucher la cible. En première demie, le TFC a réussi à trouver l’espace nécessaire entre Joel Waterman et Zachary Brault-Guillard à plusieurs reprises. Le club québécois a cependant été sauvé plus d’une fois par son gardien James Pantemis.

Et en deuxième demie, les favoris locaux ont continué de générer des chances, particulièrement lorsque Jozy Altidore est entré dans le match. Il a marqué beaucoup de buts contre Montréal et il est très difficile à gérer, particulièrement sur les ballons aériens.

Normalement, il y a beaucoup de moments importants dans une rencontre. À part les deux buts, d’après moi, le moment le plus crucial a été une chance ratée par un joueur d’aider son équipe. Je parle ici de la chance monumentale manquée par Bjorn Johnsen au début des arrêts de jeu. Mais, de toute façon, Johnsen manque passablement de confiance et il n’était probablement pas la meilleure personne pour hériter de ce cadeau du ciel. Le Norvégien n’était pas assez à l’aise et n’a pu mettre le ballon au fond du filet pour assurer une victoire au CF Montréal.

Pas spectaculaire

Le match n’a pas été spectaculaire, mais les visiteurs n’ont pas commis de grandes erreurs... ou presque. Toutefois, ils n’ont pas été en mesure de garder leur avance jusqu’à la fin. Trop souvent, Pantemis a dû se surpasser et réaliser des arrêts qui ont sauvé les siens. Il faut que le onze montréalais soit encore plus solide défensivement pour éviter ce genre de situation.

Même si Pantemis a été un peu faible sur le but égalisateur d’Altidore, il a été excellent à d’autres moments. On ne peut pas vraiment lui jeter la pierre, mais il aurait quand même pu arrêter ce ballon. Je remets aussi en question le choix de décider un mur à quatre joueurs au lieu de cinq ou six. De plus, Johnsen est le joueur le plus grand du CF Montréal et il aurait dû faire partie du mur.

Plus difficile, mais bien possible

Il ne reste que trois rencontres avant la fin de la saison régulière. Au retour de la dernière pause internationale, le CF Montréal avait une possibilité d’acquérir 18 points. Toutefois, après trois matchs nuls, donc un point par match, la situation est maintenant plus compliquée.

Je pense toutefois que l’équipe sera en mesure de se qualifier pour les éliminatoires. Seulement un point sépare la cinquième de la huitième position, occupée par le CF Montréal.

Le prochain match contre les Red Bulls, samedi, est vraiment décisif : les deux formations sont en lutte directe pour une place en séries, ayant le même nombre de points. La formation new-yorkaise a disputé un duel en moins, cependant. Il s’agit maintenant de transformer les matchs nuls en victoires.