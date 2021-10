Cominar: George Armoyan demeure sur sa faim

À la veille d’être liquidé, le Fonds de placement immobilier Cominar continue de susciter de fortes insatisfactions parmi ses actionnaires qui jugent insuffisante l’offre acceptée par sa direction.

En entrevue avec Le Journal, l’investisseur George Armoyan – principal actionnaire en importance de Cominar - n’a pas caché hier sa surprise devant la faiblesse de l’offre présentée par la société immobilière Canderel en échange des 310 immeubles commerciaux, industriels et de bureaux de Cominar.

«Pour vous dire la vérité, je ne crois pas qu’ils aient réussi à obtenir le meilleur prix. Il y aurait eu moyen d’avoir beaucoup plus», a-t-il confié au Journal, avant d’ajouter ne pas avoir encore décidé d’appuyer ou de s’opposer à la transaction.

Dimanche soir dernier, la direction de Cominar a annoncé par communiqué avoir conclu une convention d’arrangement avec Iris Acquisition, un consortium mené par Canderel, en vue de la vente de l’ensemble des actifs de la québécoise, au montant de 5,7 milliards de dollars, ou 11,75$ par action.

Mécontentement d’actionnaires

Pour l’homme d’affaires George Armoyan, souvent qualifié d’investisseur activiste par la presse financière, une offre avoisinant les 16$ l’action aurait été davantage conforme à ses attentes et à ceux de nombreux autres actionnaires d’importance avec qui il se dit en contact.

«J’ai reçu beaucoup d’appels aujourd’hui, nous a-t-il confié mardi soir. Je n’ai pas eu le temps de rappeler tout le monde. Mais je peux vous assurer que j’entends beaucoup de mécontentement et qu’un prix de vente aussi bas pour un portefeuille immobilier aussi vaste est loin de faire l’unanimité.»

La direction de Cominar – qui n’a pas répondu aux appels du Journal hier – un prix de 11,75$ représente une prime de 16,3 % par rapport au cours moyen pondéré (en fonction du volume par part) pour la période de 20 jours prenant fin le 22 octobre 2021. Il s’agirait d’une prime de 63,2 % par rapport au cours de clôture du 15 septembre 2020, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce par Cominar du processus d’examen stratégique.

À la Bourse de Toronto hier, la valeur de l’action de Cominar s’est appréciée de 12,07% pour s’établir à 11,61$ à la clôture. Le vendredi précédent, son titre avait clôturé à 10,34$ l’action.

Le pdg critiqué

Le montréalais George Armoyan, par l’intermédiaire de sa société G2S2 Capital détient quelque 18,5 millions d’actions de Cominar, ou un peu plus de 10% des parts du Fonds immobilier.

Il en est le plus important actionnaire, devant Zachary Ryan George de FrontFour Capital (8,4%), et CIBC Asset Management (5,3%). Quant à la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans Cominar, elle est évaluée à 4,64%.

Avec un coût d’acquisition moyen avoisinant les 7$ l’action, M. Armoyan reconnaît ne pas être personnellement en peine devant l’offre de 11,75$ l’action acceptée par la direction de Cominar.

N’empêche, il juge durement le travail de Sylvain Cossette, pdg de Cominar, qui avait la responsabilité selon lui de voir à tirer un bien meilleur prix pour les détenteurs de parts de l’entreprise. «Un prix de 16$ l’action aurait été beaucoup plus approprié», insiste M. Armoyan. Par le passé, le titre de Cominar a déjà excédé les 25$, rappelle-t-on.

En réflexion

Avant d’être officialisée, la convention d’arrangement proposée devra recevoir l’aval des autorités réglementaires et des deux tiers des détenteurs de parts. Une assemblée extraordinaire des actionnaires est prévue à ce sujet le 21 décembre prochain.

Est-ce que le plus important actionnaire du Fonds de placement immobilier entend s’opposer à la transaction? Sur ce, George Armoyan se dit toujours en réflexion.

«Je suis ambivalent, comme si je me trouvais sur une clôture, résume-t-il. Je crois l’offre sur la table clairement insuffisante. Les actionnaires méritent plus. Mais en même temps, je ne veux pas faire obstacle à la transaction si elle est souhaitée par une majorité. Nous devrons écouter et examiner tout cela avec attention.»

Mardi, peu après 10h30, la valeur du titre de FPI Cominar reculait faiblement de 0,13% à 11,60$. Depuis un an, il a progressé de 57,76%.