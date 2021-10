Irak: 11 morts dans une attaque imputée à l'EI

Au moins 11 personnes ont été tuées mardi soir en Irak dans une attaque imputée aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) contre un village dans l'est du pays, ont rapporté deux sources de sécurité.

L'attaque a visé le village d'Al-Rachad dans la province de Diyala, faisant «11 morts et 13 blessés», a précisé une source de sécurité dans la province.

Une seconde source, évoquant la présence de civils parmi les victimes, a assuré que cette attaque à l'arme légère a visé un village qui compte parmi ses habitants de nombreux membres des forces de sécurité.

Le secteur a été bouclé et des renforts dépêchés pour des opérations de ratissage, selon la première source.

Les habitants du village sont principalement de la tribu de Bani Tamim, à laquelle appartient le gouverneur de la province, ont souligné les deux sources.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, l'EI a vu son "califat" vaciller sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays.

Encore des attentats

L'Irak a proclamé sa victoire contre les jihadistes fin 2017 et l'EI a été défait en Syrie en 2019.

Mais les jihadistes restent une menace et continuent de mener des attentats dans ces deux pays.

Début septembre, 13 membres de la police fédérale irakienne ont été tués lors d'une attaque perpétrée par l'EI contre leur point de contrôle près de Kirkouk (nord).

Aujourd'hui l'EI "maintient une présence largement clandestine en Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d'autre de la frontière entre les deux pays", selon un rapport onusien publié début 2021.

Dans ces deux pays, l'organisation jihadiste conserverait "en tout 10.000 combattants actifs", d'après ce rapport.

Le dernier attentat d'envergure revendiqué par l'EI en Irak a visé en juillet dernier un marché du quartier chiite de Sadr City à Bagdad qui a fait une trentaine de morts.

En octobre, les autorités ont annoncé deux importantes arrestations à la faveur de deux opérations menées hors d'Irak: le responsable d'un attentat revendiqué par l'EI ayant fait plus de 320 morts en 2016 à Bagdad. Et un ancien haut responsable financier de l'organisation ultraradicale, recherché par les Etats-Unis.

