La COVID-19 frappe les Blackhawks

Peinant sur la patinoire, les Blackhawks de Chicago risquent de composer avec davantage d’obstacles, car leur capitaine Jonathan Toews et leur attaquant Henrik Borgstrom ont dû se soumettre à leur tour au protocole de la COVID-19, ont-ils annoncé mardi.

Les deux hommes n’ont donc pas participé à l’entraînement du jour. Ils devront être déclarés négatifs au coronavirus avant de retrouver leurs coéquipiers. Les Hawks accueilleront les Maple Leafs de Toronto, mercredi, et cinq de leurs hockeyeurs sont à l’écart pour les mêmes motifs. Dimanche, Patrick Kane, Riley Stillman et Jujhar Khaira ont déclaré forfait pour le duel face aux Red Wings de Detroit. De plus, les instructeurs Marc Crawford, Jimmy Waite et Tomas Mitell demeurent sur le carreau.

Toews a manqué la totalité de la dernière campagne en raison d’un syndrome de fatigue chronique relié au système immunitaire. En 2021-2022, il compte deux points en six parties, tout comme Borgstrom.

Chicago a obtenu un seul point au classement sur une possibilité de 12 jusqu’ici.